Việt Nam - Thụy Sĩ nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Karin Keller-Sutter nhất trí nâng quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ lên Đối tác toàn diện.

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Karin Keller-Sutter diễn ra chiều 21/1, nhân dịp Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.

Hai lãnh đạo nhất trí nâng quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện. Bà Karin Keller-Sutter ghi nhận vai trò ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách là đối tác khu vực quan trọng của Thụy Sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam - Thụy Sĩ sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, cũng như thực hiện các bước cụ thể nhằm sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Hai quốc gia sẽ phối hợp trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, sở hữu trí tuệ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tổng thống Keller-Sutter cho biết Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua Chương trình Hợp tác phát triển giai đoạn 2025-2028.

Việt Nam - Thụy Sĩ tiếp tục xem xét tiềm năng mở rộng các sáng kiến hợp tác học thuật chung, chương trình đào tạo và hợp tác du lịch. Đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chia sẻ tri thức là những lĩnh vực ưu tiên cho hợp tác song phương.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác tại các diễn đàn đa phương, tăng cường các nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước.

Hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam - Thụy Sĩ thiết lập quan hệ năm 1971. Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt hơn 730 triệu USD trong 11 tháng đầu năm ngoái.

Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu tại Việt Nam, với 220 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký hơn 2,1 tỷ USD. Cộng đồng người Việt hiện có khoảng 10.000 người, sinh sống tại 26 bang ở Thụy Sĩ.

