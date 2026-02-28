Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết futsal nữ Đông Nam Á

Thái LanSớm mở tỷ số, nhưng các cô gái Việt Nam thua ngược Thái Lan 2-4 ở bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 tối 28/2.

*Ghi bàn: Thu Xuân 2', Thanh Ngân 36' - Nattamon Artkla 4', Jenjira Bubpha 11'&33', Arriya Saetoen 34'.

Futsal nữ Thái Lan đang xếp thứ hai châu Á, còn Việt Nam kém hai bậc. Hai đội từng gặp nhau ba lần, với mỗi bên thắng một, hòa một và thua một. Trong đó, ở chung kết giải 2024, Việt Nam hạ Thái Lan 2-1 để vô địch khu vực.

Ở SEA Games 33 năm ngoái, Thái Lan thua Indonesia ở bán kết, còn Việt Nam xuất sắc giành HC vàng. Do đó, khi đăng cai giải Đông Nam Á 2026, Thái Lan quyết tâm vô địch để gỡ lại thể diện. Với vai trò chủ nhà, họ tự xếp lịch thi đấu thuận lợi ở vòng bảng, khi chỉ đá hai trận trong 4 ngày, còn Việt Nam phải thi đấu liên tục ba trận trong ba ngày.

Việt Nam (áo đỏ) để thua Thái Lan 2-4 ở bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, tối 28/2. Ảnh: FA

Có lợi thế sân nhà, thể lực và thể hình, nhưng Thái Lan sớm nhận bàn thua ở phút thứ 2 khi Thu Xuân chớp cơ hội đệm bóng thành mở tỷ số cho Việt Nam. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của chủ nhà tại giải.

Nhưng sau khi mở tỷ số, Việt Nam không thể kiểm soát được lối chơi, mà chỉ phòng thủ rồi phá bóng lên cao. Ngược lại, Thái Lan phối hợp biến hóa và tạo nhiều cơ hội. Họ nhanh chóng gỡ 1-1 ở phút thứ 4 khi Nattamon Artkla thoát xuống cánh trái, rồi sút chéo góc hạ gục thủ môn Thùy Linh.

Đội chủ nhà đồng đều ở hai tổ đấu, nên giữ được nhịp chơi bóng đều đặn, trong khi Việt Nam chủ yếu dựa vào Thu Xuân, Nguyệt Vi, Ngọc Hân, Biện Hằng, Thùy Trang, Thanh Ngân... Các cô gái Thái Lan liên tục gây sức ép lên khung thành Thùy Linh. Đến phút 11, từ phối hợp đá biên, Bubpha bắt vô-lê căng tung lưới Việt Nam nâng tỷ số 2-1.

Đầu hiệp hai, Việt Nam mạo hiểm dâng cao tấn công và tạo được một số cơ hội, nhưng không đủ sắc sảo để kết thúc thành bàn. Phút 31, bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm. Trọng tài xem lại công nghệ VS, nhưng vẫn không cho Việt Nam phạt đền.

Xuống tinh thần và thể lực, Việt Nam để thua liên tiếp hai bàn ở phút 33 và 34. Đội sau đó chuyển sang chơi power-play và chỉ ghi thêm một bàn ở phút 36 do công của Thanh Ngân.

Thua 2-4, các cô gái Việt Nam trở lại cựu vương của giải. Đội sẽ tranh hạng ba với Indonesia ngày 2/3 còn Thái Lan tranh chức vô địch với Australia.

Để thua Thái Lan 2-4 ở bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, tối 28/2, Việt Nam trở thành cựu vô địch Ảnh: FA

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 24/2 đến 2/3. 7 đội tuyển tham dự, gồm Thái Lan (số 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (số 11 thế giới), Indonesia (số 18 thế giới), Malaysia (số 21 thế giới), Myanmar (số 38 thế giới), Australia (số 66 thế giới) và Philippines (số 69 thế giới).

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Thùy Linh, Thu Xuân, Trần Nguyệt Vi, Thùy Trang, Biện Thị Hằng

Thái Lan: Darika Peanpailun, Paerploy Huajaipetch, Nattamon Artkla, Sasiprapha Suksen, Arriya Saetoen

Đức Đồng