Việt Nam thu hơn 4.400 tỷ đồng từ xuất khẩu cua ghẹ nửa đầu năm

Nửa đầu năm, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đạt hơn 173 triệu USD (4.477 tỷ đồng), tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và chạm mốc cao nhất 10 năm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), sản phẩm cua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong quý II, trong khi ghẹ và ba khía giảm nhẹ vào tháng cuối quý. Sáu tháng đầu năm, cua ghẹ và các loài giáp xác khác của Việt Nam đã có mặt tại 25 thị trường toàn cầu, trong đó phần lớn thị trường chủ lực ghi nhận mức tăng mạnh.

Động lực chính đến từ Trung Quốc - thị trường ưa chuộng cua sống Việt Nam, cùng sức mua ổn định từ Nhật Bản. Lợi thế cạnh tranh của cua ghẹ Việt Nam nằm ở chất lượng, không nhiễm kháng sinh, giúp củng cố niềm tin trên các thị trường khó tính. Bên cạnh đó, Australia ghi nhận mức tăng trưởng 58% trong quý II sau thời gian giảm sút, còn xuất sang EU vẫn tăng 71% so với cùng kỳ, dù chậm lại so với quý I.

Nông dân nuôi cua biển ở Cà Mau. Ảnh: An Minh

Cùng với sự bứt phá về lượng xuất khẩu, giá thu mua trong nước cũng leo thang. Tại Cái Nước (Cà Mau), cua gạch tại vuông loại 1 được thương lái trả tới 700.000 đồng một kg, loại 2 dao động 350.000-500.000 đồng. Ghẹ loại 1 tại cảng biển đạt 500.000-600.000 đồng một kg, loại 3 từ 200.000-300.000 đồng. Bà Dương Thị Bích Năm - Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình – cho biết khác với năm ngoái khi Trung Quốc gần như ngưng nhập cua vào mùa hè, năm nay lượng hàng sang thị trường này tăng mạnh. "Giá sỉ cua gạch đã lên 650.000 đồng một kg, cua thịt 400.000-450.000 đồng một kg. Hàng loại 1 phải đẹp, nhiều gạch, mỗi kg chỉ 2-3 con", bà nói.

Xuất khẩu tăng trưởng cao, nhưng VASEP cảnh báo doanh nghiệp vẫn đối mặt thách thức về kiểm dịch, mã vùng nuôi và áp lực cạnh tranh giá. Hiệp hội khuyến nghị địa phương mở rộng diện tích nuôi đạt chuẩn, đầu tư bảo quản lạnh và logistics để khai thác phân khúc cua sống - vốn có biên lợi nhuận cao. Doanh nghiệp nên ưu tiên hợp đồng dài hạn để tránh bị ép giá khi vào chính vụ.

Nhu cầu được dự báo tiếp tục tăng trong quý III và IV, nhờ mùa lễ hội ở Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều nước châu Á. VASEP dự báo cả năm, kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ có thể vượt 350 triệu USD nhờ nhu cầu toàn cầu đi lên.

Thi Hà