Việt Nam thu gần 1,6 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản sang Nhật

Xuất khẩu thủy sản sang Nhật tăng tốc, đạt gần 1,6 tỷ USD trong 11 tháng và có thể lập kỷ lục mới năm nay.

Số liệu mới nhất từ Hải quan cho thấy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản đang phục hồi. Trong 11 tháng, kim ngạch tăng 11% so với cùng kỳ; riêng tháng 11 đạt 161 triệu USD, tăng 9%. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tại Nhật tăng trở lại và cho thấy vị thế ổn định hơn của thủy sản Việt Nam ở thị trường vốn đòi hỏi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Động lực tăng trưởng đến từ sự thay đổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Tôm - mặt hàng chủ lực, tiếp tục tăng cả về lượng và trị giá, cho thấy nhu cầu ổn định của người tiêu dùng Nhật với các sản phẩm có chuẩn kỹ thuật cao. Mực và bạch tuộc duy trì mức tăng tốt, trong khi cá tra và basa, vốn ít hiện diện tại Nhật, cũng tăng mạnh, giá trị xuất khẩu tăng gần 70%.

Tôm hùm bán tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài tăng về lượng, Việt Nam còn hưởng lợi từ mức giá xuất khẩu sang Nhật. Giá nhập khẩu tại Nhật ít biến động hơn so với các thị trường như Mỹ hay Trung Quốc, nơi giá chịu tác động lớn từ lạm phát, logistics và thay đổi chính sách. Nhờ giá ổn định, doanh nghiệp dễ duy trì kế hoạch sản xuất và giảm rủi ro, từ đó đầu tư dài hạn hơn vào chất lượng và chế biến.

Theo cơ quan Hải quan Nhật Bản, Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba của nước này, chiếm 7,4% tổng lượng nhập khẩu. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng nằm trong nhóm 3 thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam, đóng góp khoảng 15% kim ngạch toàn ngành. Việc duy trì thị phần đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh mạnh từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Đà tăng trưởng được dự báo kéo dài sang năm 2026. Cuối năm vốn là giai đoạn nhu cầu thủy sản tại Nhật tăng theo mùa vụ, và nhiều chuyên gia dự đoán kim ngạch xuất khẩu năm 2025 có thể vượt mức kỷ lục 1,7 tỷ USD của năm 2022. Các hiệp định CPTPP và VJEPA tiếp tục tạo thuận lợi về thuế và thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Nhật.

Dù vậy, theo VASEP, doanh nghiệp Việt vẫn cần tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, môi trường và truy xuất nguồn gốc - những yêu cầu được Nhật duy trì nhất quán và ngày càng chi tiết. Đây là điều kiện quan trọng để mở rộng thị phần trong giai đoạn người tiêu dùng Nhật chú trọng hơn đến tính bền vững và minh bạch.

Trên quy mô toàn ngành, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng tăng mạnh. Theo VASEP, 11 tháng đầu năm, kim ngạch đạt hơn 10,5 tỷ USD, tăng 14,6%; tôm, cá tra và cá ngừ đều phục hồi tốt. Với đà này, ngành thủy sản có thể đạt 11,2-11,3 tỷ USD trong năm 2025, tiếp tục nâng vị thế của Việt Nam trên thị trường thủy sản thế giới.

Thi Hà