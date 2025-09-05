Việt Nam thu 1,2 tỷ USD từ sầu riêng

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang phục hồi mạnh, mang về 1,2 tỷ USD trong 7 tháng, tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 379 triệu USD, tăng 35,4% so với tháng trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 87% với giá trị trên 1 tỷ USD, nhưng giảm 28% so với cùng kỳ. Ngược lại, nhiều thị trường khác tăng mạnh như Hong Kong nhập gần 35 triệu USD, tăng 85%; Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản đều tăng hai con số. Ngoại trừ Thái Lan giảm 49%, các thị trường còn lại đều gia tăng nhập khẩu từ 14% đến 1.000%.

Các doanh nghiệp cho biết hoạt động xuất khẩu nửa đầu năm gặp nhiều khó khăn do vướng thủ tục kiểm soát tại Trung Quốc, khiến nhiều lô hàng bị đình trệ. Tuy nhiên, hiện tình hình đã thuận lợi hơn, ngay cả những công ty trước đó chưa xuất được lô nào cũng đã khôi phục xuất khẩu.

Vườn sầu riêng ở Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - nhận định xuất khẩu sầu riêng đang tăng trưởng tốt trở lại, đặc biệt tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Mỹ và Hong Kong. Ông dự báo, trong cao điểm vụ mùa sắp tới (tháng 9-10), kim ngạch có thể đạt 500-550 triệu USD mỗi tháng.

Dù vậy, theo ông, giá sầu riêng khó quay lại mức đỉnh giai đoạn 2023-2024 bởi nguồn cung toàn cầu đang dồi dào. Ngoài Thái Lan và Việt Nam, nhiều nước khác như Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào cũng tham gia xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Một điểm tích cực là các doanh nghiệp Việt đã kiểm soát tốt hơn các chỉ tiêu kỹ thuật như chất vàng O hay cadimi - những yếu tố từng khiến hàng bị trả về. Nhiều công ty yêu cầu nhà vườn và thương lái xét nghiệm chất lượng trước khi thu mua, giúp nâng tỷ lệ thông quan.

Thời điểm này cũng trùng với vụ thu hoạch tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên - hai vùng có lợi thế về kiểm soát dư lượng hóa chất. Nhờ đó, hàng hóa sang Trung Quốc thuận lợi hơn.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng những tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả tiếp tục khả quan, đặc biệt ở các mặt hàng chủ lực như sầu riêng đông lạnh, dừa... Tổng kim ngạch cả năm có thể đạt 7 tỷ USD, tiệm cận mức năm ngoái.

Thi Hà