Việt Nam thống trị bán kết pickleball châu Á

TP HCMBốn cựu tay vợt tennis Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh cùng giành quyền vào bán kết đơn nam giải PPA Asia - Vietnam Open 2025.

Giải thi đấu từ sáng 4/9 với các trận vòng bảng và vòng loại của 354 tay vợt pickleball ở cụm sân tại Global City. Ngày 5/9 diễn ra các trận đấu loại trực tiếp.

Ở tứ kết đơn nam, Hoàng Nam gặp Nguyễn Đắc Tiến. Cả hai giằng co ở set một, trước khi Hoàng Nam giành chiến thắng với tỷ số 12-10. Set hai, Đắc Tiến lột xác, hóa giải hầu như mọi cơ hội của đối phương để thắng dễ 11-2. Nhưng ở set ba, Hoàng Nam chứng tỏ đẳng cấp của cựu tay vợt số một Việt Nam, thắng lại 11-3.

Lý Hoàng Nam thi đấu tại tứ kết đơn nam Pickleball PPA Asia - Vietnam Open 2025, sáng 5/9. Ảnh: Thanh Nhàn

Đối thủ của Hoàng Nam ở bán kết là Trương Vinh Hiển. Cũng như đàn anh, Vinh Hiển mất 3 set mới hạ được tay vợt Ấn Độ Aditya Ruhela với tỷ số 12-10, 9-11, 3-11.

Tay vợt pickleball số một Việt Nam, số hai châu Á là Linh Giang không mắc sai lầm nào ở tứ kết. Anh chứng tỏ sức mạnh và lợi thế sân nhà để thắng Kenta Miyoshi (Nhật Bản) 11-5, 11-6.

Đối thủ tiếp theo của Linh Giang là Phúc Huỳnh - tay vợt chủ nhà bất ngờ đánh bại Wong Hong Kit vừa lên ngôi số 1 PPA Asia với tỷ số 11-2, 11-5.

Ở bán kết đơn nữ, không có tay vợt Việt Nam có mặt. Ở đó là sân khấu của các tay vợt quốc tế Yufei Long (Trung Quốc), Rika Fujiwara (Nhật Bản), Samantha Dennehy (Australia), Hsiang Wen Huang (Đài Loan).

Các trận bán kết đơn nam, đơn nữ sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 6/9.

Đây là lần đầu tiên PPA Asia Tour 2025 được tổ chức ở Việt Nam, thu hút các tay vợt không chuyên và chuyên nghiệp trong ba tuần đăng ký trực tuyến. Giải thưởng cho nhà vô địch đánh đơn là 1.800 USD và 3.000 USD cho nội dung đánh đôi. Quỹ điểm vẫn giữ mức cũ là 1.000 điểm hạng nhất, 800 điểm á quân và kéo xuống 100 điểm, tương đương 150 USD tiền thưởng nếu chỉ đến vòng 1/6 của Main Draw.

Đây cũng là sự kiện đầu tiên của PPA Asia tổ chức thi đấu ngoài trời, khác với những lần trước ở Malaysia, Hong Kong, Nhật Bản. Tiêu chuẩn sân bãi được ban tổ chức cam kết thực hiện đúng yêu cầu của PPA Asia. Sắp tới, giải sẽ trở lại Việt Nam và địa điểm là Đà Nẵng.

Đức Đồng