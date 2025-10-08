Việt Nam thoải mái trước trận đấu đối thủ kém 52 bậc FIFA

Chiều 8/10, các cầu thủ Việt Nam tập buổi thứ tư tại sân Gò Đậu (Bình Dương cũ).
Ngoại trừ tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể góp mặt vì chấn thương, toàn bộ 23 cầu thủ còn lại đều đạt trạng thái tốt.
Sau hai lượt trận, Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 3 điểm, bằng điểm nhưng hơn Lào hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -4). Malaysia dẫn đầu với 6 điểm, còn Nepal xếp cuối với hai trận toàn thua.
Trong đợt tập trung cho hai trận với Nepal, HLV Kim tạo ra sự kết hợp đa dạng giữa nhóm những cầu thủ giàu kinh nghiệm và một số nhân tố trẻ vô địch U23 Đông Nam Á. Trong đó, nổi bật là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (9)...
... và cầu thủ chạy cánh Khuất Văn Khang - người cũng từng cùng đội tuyển vô địch ASEAN Cup 2024.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục được tin tưởng làm đội trưởng tuyển Việt Nam. Hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến trước đó gặp vấn đề thể lực, chỉ tập hồi phục ở khách sạn. HLV Kim cho biết tuỳ vào tình hình thực tế sẽ quyết định có sử dụng cầu thủ này hay không.
Trung vệ Cao Pendant Quang Vinh (13) lần thứ hai được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Trước đó, anh thi đấu trong trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở Bukit Jalil, Kuala Lumpur hồi tháng 6.
Với việc giao chức đội phó, HLV Kim muốn cầu thủ Việt kiều này nỗ lực và trách nhiệm nhiều hơn trong màu áo đội tuyển.
Sau buổi tập của Việt Nam, Nepal cũng có buổi tập duy nhất làm quen sân. Họ đến Bình Dương vào đêm muộn hôm qua nên không có nhiều thời gian làm quen.
Theo bảng thứ tự mới nhất của FIFA, Nepal đứng 176 thế giới, còn Việt Nam là 114. Trong quá khứ, thứ hạng cao nhất của Nepal là 121 từ tháng 12/1993 đến 2/1994, và thấp nhất là 196 vào tháng 1/2016.Trận Việt Nam – Nepal diễn ra lúc 19h30 thứ Năm 9/10, trên VnExpress.
Đức Đồng