Việt Nam thoải mái trước trận đấu đối thủ kém 52 bậc FIFA

Trung vệ Cao Pendant Quang Vinh (13) lần thứ hai được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Trước đó, anh thi đấu trong trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở Bukit Jalil, Kuala Lumpur hồi tháng 6.

Với việc giao chức đội phó, HLV Kim muốn cầu thủ Việt kiều này nỗ lực và trách nhiệm nhiều hơn trong màu áo đội tuyển.