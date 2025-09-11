Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác không quân

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác hải quân, không quân, an ninh mạng, đào tạo và công nghiệp quốc phòng.

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là đào tạo, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình; ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng mong muốn Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó thách thức phi truyền thống, công binh và rà phá bom mìn. Ông cảm ơn Bộ trưởng Yasar Guler đã cử đoàn 11 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón các đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các kỳ triển lãm tiếp theo.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler duyệt đội danh dự. Ảnh: Hoàng Phong

Bộ trưởng Yasar Guler cảm ơn sự đón tiếp của phía Việt Nam, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ông khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2023 đã tạo động lực phát triển quan hệ song phương. Bộ trưởng Yasar Guler nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước trên mọi lĩnh vực.

Ông cho biết, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cử một sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng Việt Nam, đồng thời sẽ tiếp tục cử sĩ quan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự, cũng như tiếp nhận học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sơn Hà