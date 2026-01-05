Việt Nam thiệt quân trước VCK U23 châu Á 2026

Arab SaudiCầu thủ chấn thương và vướng mắc thủ tục khiến HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng vắng ba cầu thủ ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Điều lệ giải đấu quy định mỗi đội được đăng ký tối thiểu 18 và tối đa 23 cầu thủ. Danh sách này nộp chậm nhất 10 ngày trước trận đấu đầu tiên, tức Việt Nam gặp Jordan tại bảng A vào ngày 6/1.

Ngày 4/1, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công khai danh sách cầu thủ của 16 đội tuyển. Việt Nam có ba sự thay đổi so với SEA Games 33, gồm thủ môn Phạm Đình Hải, hậu vệ Lê Văn Hà, tiền đạo Bùi Vĩ Hào lần lượt thay Nguyễn Tân, Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Lê Phát. Tuy nhiên, đội có thể bước vào trận đầu tiên với chỉ 20 cầu thủ.

Nguyễn Thanh Nhàn cùng Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau trận thắng Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Thủ môn Phạm Đình Hải được đăng ký thay thế vào ngày 31/12. AFC đã chấp thuận do vị trí thủ môn đặc thù và mỗi đội phải đăng ký tối thiểu ba người. Tuy nhiên, Đình Hải vẫn đang ở Hà Nội do chưa có visa sang Arab Saudi. Sự chậm trễ này là do các cơ quan chức năng nghỉ Tết dương lịch bốn ngày, và phải đến ngày 5/1 mới giải quyết trường hợp này.

Việt Nam hiện còn hai thủ môn là Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.

Trong khi đó, Bùi Vĩ Hào bị đau ở gần vết mổ dây chằng cổ chân phải sau trận đấu tập thua Syria 1-2, còn Nguyễn Thanh Nhàn đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương bắp đùi. Khả năng thi đấu vòng bảng của hai cầu thủ này đều chưa rõ ràng.

Cặp tiền đạo sinh năm 2003 là những phương án tấn công chất lượng trong lối chơi của HLV Kim Sang-sik. Nhưng những chấn thương khiến họ bỏ lỡ nhiều dịp quan trọng. Hào đã không thể tham dự U23 Đông Nam Á và SEA Games 33, còn Nhàn từng vắng mặt ở Asian Cup 2023, U23 châu Á 2024 và U23 Đông Nam Á 2025.

Thanh Nhàn, cao 1,78 m, trưởng thành từ Tây Ninh rồi gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ hồi còn ở TP HCM. Anh có nhiều năm đá giải hạng Nhất cho Phố Hiến (hiện mang tên PVF-CAND). Tiền đạo này đang có phong độ tốt cùng sự hưng phấn. Ở SEA Games 33, Nhàn ghi hai bàn đều là ấn định tỷ số trước Philippines (2-0) ở bán kết, và Thái Lan (3-2) tại chung kết.

Bùi Vĩ Hào mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 tại sân Rajamangala, tối 5/1/2024. Ảnh: Đức Đồng

Vĩ Hào, cao 1,8 m, trưởng thành từ An Giang rồi gia nhập Bình Dương năm 2022. Anh sớm được đôn lên đội một thi đấu ở V-League, hợp cùng Nguyễn Tiến Linh tạo thành bộ đôi tiền đạo của đội bóng đất Thủ. Ngoài ra, anh còn là nòng cốt của các đội trẻ Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, Vĩ Hào ghi một bàn và kiến tạo một lần giúp Việt Nam vô địch.

Hàng công Việt Nam đang được xây dựng với ba mũi tấn công. Ngoài Đình Bắc gần như chắc suất, hai vị trí còn lại là sự cạnh tranh của Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ, Khuất Văn Khang và Lê Viktor.

Việt Nam còn một ngày chuẩn bị trước khi đá trận ra quân bảng A U23 châu Á với Jordan, sau đó là Kyrgyzstan (9/1) và Arab Saudi (12/1).

VCK U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia làm 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 4 đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không phải vòng loại Olympic 2028.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Phạm Đình Hải (Hà Nội FC)

Hậu vệ (6): Lê Văn Hà (Hà Nội), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (9): Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND)

Tiền đạo (5): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP HCM).

