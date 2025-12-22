Việt Nam thêm nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh chuẩn quốc tế

Cần ThơNhà máy sản xuất thuốc kháng sinh nhóm betalactam của Dược Hậu Giang đạt chứng nhận chuẩn EU-GMP và Japan GMP, bổ sung nguồn thuốc nội địa chất lượng cao.

Đây là nhà máy thứ hai của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, sau nhà máy Non-Betalactam được chứng nhận EU-GMP và Japan GMP trước đó. Nhà máy thiết kế tách biệt khu sản xuất và bảo quản kháng sinh penicillin, cephalosporin nhằm kiểm soát nguy cơ nhiễm chéo. Hai nhà máy đạt chuẩn giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, cung ứng ra thị trường hơn 5,2 tỷ đơn vị sản phẩm trong năm 2024.

Phát biểu tại lễ công bố ngày 22/12, GS.TS Trần Việt Hùng, Viện trưởng Kiểm nghiệm thuốc TP HCM, cho rằng doanh nghiệp đồng thời đạt chuẩn EU-GMP và Japan GMP phản ánh bước tiến của ngành dược Việt Nam trong quá trình tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Hiện cả nước có khoảng 25-26 cơ sở đạt chuẩn EU-GMP - một trong những hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhất hiện nay.

Theo ông Hùng, các tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế trong gói thầu bệnh viện và mở rộng danh mục thuốc chất lượng cao, tạo điều kiện người bệnh tiếp cận thuốc nội địa có chất lượng tương đương thuốc nhập khẩu với chi phí hợp lý hơn. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng thuốc chuyên sâu và đưa thương hiệu dược Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Nhân viên kỹ thuật vận hành dây chuyền tại nhà máy sản xuất thuốc. Ảnh: Thanh Đoàn

PGS.TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia cao cấp dược học, cho rằng nhà máy góp phần tăng khả năng tự chủ nguồn cung thuốc trong nước, nhất là các thuốc điều trị thường quy tại bệnh viện. Với công suất hơn 700 triệu đơn vị kháng sinh mỗi năm, nhà máy giúp mở rộng danh mục thuốc nội đạt chuẩn quốc tế, có khả năng thay thế thuốc nhập khẩu.

Theo ông, trong bối cảnh nguy cơ kháng kháng sinh gia tăng, các kháng sinh betalactam sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế, với giá thành hợp lý, sẽ đóng vai trò quan trọng trong điều trị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông Osamu Fujimori, Tổng giám đốc điều hành DHG Pharma, cho biết doanh nghiệp lựa chọn theo đuổi EU-GMP, tiêu chuẩn được xem là khắt khe hàng đầu trong sản xuất dược phẩm, nhằm giúp hệ thống y tế và người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, lựa chọn thuốc đạt chất lượng quốc tế. Nhà máy Betalactam được khởi công năm 2022 và nâng cấp theo tiêu chuẩn EU-GMP từ năm 2023, là bước nối tiếp quá trình hơn 51 năm phát triển của doanh nghiệp, hướng tới các tiêu chuẩn toàn cầu.

Lê Phương