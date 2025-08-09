Việt Nam thắng Indonesia 7-0 ở ASEAN Cup nữ 2025

Hải PhòngDù bỏ lỡ nhiều cơ hội, các cô gái Việt Nam vẫn thắng Indonesia 7-0 ở lượt thứ hai bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tối 6/8.

* Ghi bàn: Bích Thùy 25', Hoàng Loan 28', Hải Yến 69&85', Ngân Thị Vạn Sự 71', Thu Thảo 81', Tuyết Dung 90'.

Do Việt Nam phải quyết đấu Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng, HLV Mai Đức Chung xoay tua cầu thủ. Nhờ đó, thủ môn Khổng Thị Hằng, Huỳnh Như, Hoàng Loan, Mỹ Anh, Trúc Hương... lần đầu đá chính. Dù vậy, Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn, kiểm soát bóng 77%, dứt điểm 19 lần, trong đó có 14 trúng đích, nhưng chỉ ghi 7 bàn.

Tuyển nữ Việt Nam mừng chiến thắng 7-0 trước Indoensia ở lượt thứ hai bảng A, giải nữ Đông Nam Á tối 9/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Hai Tư

Ngay phút thứ 5, Huỳnh Như trong tư thế trống trải đánh đầu trúng xà ngang, báo hiệu buổi tối có phần đen đủi của cá nhân cô. Sau đó, trung phong đeo áo số 9 còn sở hữu nhiều cơ hội, nhưng đều dứt điểm thiếu sắc bén.

Phải đến phút 25, Bích Thùy phá bẫy việt vị băng xuống đối diện khung thành rồi kết thúc chéo góc mới hạ được thủ môn Indonesia, mở tỷ số cho chủ nhà.

Ba phút sau, từ pha tạt bóng vào vòng cấm của hậu vệ Hoàng Thị Loan, Bích Thùy cố gắng kết thúc nhưng tiếp bóng hụt. Dù vậy, pha băng vào này vô tình làm khó thủ môn đối phương, để rồi bóng vẫn lăn vào lưới, giúp Việt Nam nâng tỷ số 2-0. Bàn thắng được tính cho Hoàng Loan.

Thái Lan đều thắng 7-0 trước Indonesia và Campuchia qua hai lượt đầu, nên họ đứng đầu bảng với hiệu số +14. Điều đó đồng nghĩa với việc Việt Nam phải thắng Indoensia 8-0 trở lên mới có thể đứng đầu bảng trước khi hai đội đá lượt cuối phân định vị trí nhất bảng. Do đó, đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tung Thanh Nhã, Tuyết Dung vào sân để gia tăng sức ép.

Tuy vậy, khâu dứt điểm vẫn là điều nhức nhối mà HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng khi các cầu thủ thiếu chỉn chu, kết thúc vội vàng và đơn điệu. Tình thế buộc ông phải đưa thêm Vạn Sự rồi Hải Yến vào sân từ phút 69. Và ngay lần chạm bóng đầu tiên, Hải Yến đã đánh đầu tung lưới Indonesia từ phạt góc, nâng tỷ số lên 3-0.

Bích Thùy mở tỷ số cho Việt Nam rước Indoensia ở lượt thứ hai bảng A, giải nữ Đông Nam Á tối 9/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Hai Tư

Hai phút sau, Vạn Sự đi bóng xộc thẳng vòng cấm rồi kết thúc góc hẹp gia tăng cách biệt thành 4-0. Tới phút 81, Thu Thảo tận dụng lộn xộn trong vòng cấm sút tung lưới đối thủ, ghi bàn thứ năm cho Việt Nam.

Trong khi Huỳnh Như tỏ ra vô duyên trước cầu môn, Hải Yến lại rất "mắn" bàn thắng. Phút 85, từ kiến tạo của Tuyết Dung, Hải Yến phá bẫy việt vị, dẫn một nhịp rồi kết thúc gọn gàng nâng tỷ số 6-0. Đây là bàn thứ ba của tiền đạo 32 tuổi tại giải.

Sau kiến tạo, Tuyết Dung cũng tự điền tên lên bảng tỷ số ở phút 90. Từ pha xử lý loại bỏ các cầu thủ Indonesia rồi cứa lòng vào góc xa tung lưới đối thủ, ấn định chiến thắng 7-0 cho Việt Nam.

"Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình. Nhưng hôm nay, đội chơi bế tắc trong hiệp một. Bản thân còn lỡ nhiều cơ hội nên không thể giúp đội thắng đậm hơn", Bích Thùy nói sau trận. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, khắc phục để trận cuối thắng Thái Lan".

Do kém Thái Lan hiệu số, Việt Nam phải thắng trong cuộc đối đầu ngày 12/8 tới mới có thể đứng nhất bảng.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Xuân, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Thu Thảo, Mỹ Anh, Huỳnh Như

Indonesia: Masykuroh, Riski, Rumbewas, Aulia, Octaviani, Binsbarek, Warps, Maeiyaroh, Nurrouhmah, Awi, Hutapea

Đức Đồng