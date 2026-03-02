Việt Nam thắng Đức, vô địch billiard đồng đội thế giới

ĐứcTrần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới, sau khi thắng Đức ở chung kết.

Trong trận chung kết tối 1/3, Quyết Chiến tiếp tục thể hiện phong độ cao với chiến thắng 40-30 trước Martin Horn sau 17 lượt cơ. Điểm quyết định của cơ thủ 42 tuổi tới từ một cú a băng đẹp mắt.

Thanh Tự (trái) ôm Quyết Chiến tại giải carom 3 băng đồng đội thế giới ở Viersen, Đức ngày 1/3/2026. Ảnh: UMB

Khi Quyết Chiến kết thúc ván đấu, Thanh Tự cũng dẫn sâu Amir Ibraimov 38-24 ở bàn bên cạnh. Thanh Tự sau đó lên điểm 39, nhưng phung phí vài cơ hội kết liễu trận đấu ở những lượt cơ tiếp theo. Chỉ đến khi Ibraimov rút cách biệt xuống 33-39, Thanh Tự mới ghi điểm quyết định để đánh dấu chiến thắng 40-33. Nhờ đó, Việt Nam giành lại ngôi vương với chiến thắng tuyệt đối trước Đức.

Thời điểm Thanh Tự vừa ghi điểm cuối, Quyết Chiến chạy đến và ôm đàn em để chia vui. Đây là lần thứ hai Việt Nam vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới, sau năm 2024 với đội hình gồm Quyết Chiến và Bao Phương Vinh. So với chiến thắng kịch tính ở loạt song tô gặp Tây Ban Nha tại chung kết cách đây hai năm, lần này thành tích của Việt Nam đến nhẹ nhàng hơn.

Công đầu trong chiến thắng của đội lần này thuộc về Quyết Chiến. Anh kết thúc giải với sáu ván toàn thắng, dù đều phải gặp những cao thủ như Horn, Tayfun Tasdemir, Torbjorn Blomdahl, hay Jeremy Bury. Trong khi đó, Thanh Tự kết thúc giải với hai chiến thắng, một hòa và ba thua. Hai thắng lợi của Thanh Tự diễn ra trước Berkay Karakurt ở tứ kết, và Ibraimov tại chung kết.

Ở vòng bảng, Việt Nam thắng Mexico, hòa Đức và Pháp, để vào tứ kết. Quyết Chiến và Thanh Tự sau đó lần lượt loại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Đức để đăng quang. Ba đối thủ này cũng thuộc nhóm năm đội giàu thành tích nhất lịch sử giải, tổng cộng 20 chức vô địch.

Giải carom 3 băng đồng đội thế giới được tổ chức thường niên từ năm 1990. Năm nay, 16 đội góp mặt, chia thành bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn tám đội vào tứ kết. Mỗi trận được bố trí trên hai bàn riêng biệt, với hai cơ thủ của mỗi đội lần lượt gặp đối thủ tương ứng. Nếu tỷ số hòa, các cơ thủ sẽ đấu tie-break thể thức song tô, trên cùng một bàn.

Xuân Bình