Việt Nam thắng đậm trận ra quân giải futsal Đông Nam Á

Thái LanPivo Nguyễn Đa Hải lập cú đúp, giúp Việt Nam hạ Myanmar 4-0 ở lượt đầu giải vô địch futsal Đông Nam Á, tối 6/4.

*Ghi bàn: Gia Hưng 12', Đa Hải 21', 22', Thạc Hiếu 28'.

Trong bảng đấu có chủ nhà Thái Lan vượt trội, Việt Nam xác định Myanmar là đối thủ chính để cạnh tranh vé còn lại vào bán kết. Quyết tâm được các học trò của HLV Diego Giustozzi cụ thể hóa ngay từ đầu, bằng những pha tấn công dồn dập. Đến phút 12, fixo Nhan Gia Hưng kết thúc vào góc xa mở tỷ số sau đường kiến tạo của ala Trần Thái Huy.

Liên tiếp những phút đầu hiệp hai, pivo Nguyễn Đa Hải ghi liền hai bàn để nâng tỷ số 3-0. Đến phút 28, Nguyễn Thạc Hiếu lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 4-0. Thạc Hiếu mới 17 tuổi, đây là bàn đầu tiên của anh cho tuyển Việt Nam.

Nguyễn Đa Hải lập (số 7) ghi hai bàn giúp Việt Nam đánh bại Myanmar 4-0 ở lượt đầu giải vô địch futsal Đông Nam Á, tối 6/4. Ảnh: FA

ASEAN Futsal Championship 2026 diễn ra tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan từ 6 đến 12/4. Có 8 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Timor Leste ở bảng A. Bảng B là đương kim vô địch Indonesia, Australia, Malaysia và Brunei.

Đây là lần thứ 17 giải được tổ chức, trong đó Thái Lan 16 lần vô địch, Indonesia vô địch một lần năm 2024. Việt Nam tham dự tất cả các giải đấu, hai lần vào chung kết năm 2009 và 2012 nhưng đều thua Thái Lan. Đội còn đoạt hạng ba các năm 2007, 2011, 2013, 2014, 2019, 2022, 2024.

Ngày mai, 7/4 Việt Nam gặp Timor-Leste lúc 17h30.

Trong futsal, fixo là vị trí hậu vệ, đứng ngay trên thủ môn với nhiệm vụ phòng ngự chính, cắt bóng và giữ nhịp trận đấu. Ala là tiền vệ cánh đóng vai trò kết nối giữa phòng ngự và tấn công. Còn pivot (hay pivo) là vị trí tiền đạo cao nhất, thường hoạt động xoay lưng lại với khung thành đối phương quanh khu vực 10m.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Anh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng

Myanmar: Nyi Nyi Thant, Thyne Phwet Aung, Min Khant Thu, Htut Wai Tun, Htun Htun Win

Đức Đồng