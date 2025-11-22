Việt Nam thắng đậm Singapore ở vòng loại U17 châu Á 2026

Hưng YênViệt Nam thắng Singapore 6-0 để có khởi đầu thuận lợi tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, tối 22/11.

* Ghi bàn: Đại Nhân 4’ pen, Sỹ Bách 25’, Minh Thủy 38’, Nguyễn Lực 64’, Mạnh Quân 68’ pen 89’

Trên sân PVF ở Hưng Yên, thầy trò HLV Cristiano Roland lấn lướt hoàn toàn đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Ngay phút thứ 3, chủ nhà được hưởng phạt đền khi Ayden Syaifullah xoạc bóng phạm lỗi với Lê Trọng Đại Nhân trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, chính Nhân đánh lừa thủ môn Ilhan Rezal với cú sút vào giữa thành bàn.

Đến phút 25, Chu Ngọc Nguyễn Lực bấm bóng từ giữa sân ra sau lưng hàng thủ Singapore cho Lê Sỹ Bách. Cú sút đầu của tiền đạo sinh năm 2009 không thắng được thủ môn, nhưng anh kịp khống chế lừa qua rồi sút vào lưới trống nhân đôi cách biệt. Bàn thứ ba đến ở phút 38, khi Nguyễn Minh Thủy lừa qua hai cầu thủ trước khi sút tung nóc lưới đội khách.

Tiền đạo Việt Nam Lê Trọng Đại Nhân (giữa) mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút thứ 4, trong trận thắng Singapore 6-0 tại lượt ra quân bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 22/11/2025. Ảnh: Như Huynh.

Sang hiệp hai, Minh Thủy đá phạt từ đáy biên phải qua một loạt cầu thủ để Nguyễn Lực sút một chạm nâng tỷ số lên 4-0. Sau đó, cầu thủ vào sân thay người Trần Mạnh Quân hoàn tất cú đúp ở phút 68 và 89, trong đó bàn đầu đến từ quả phạt đền tranh cãi. Farrel Farhan phá bóng trước, nhưng trọng tài chính lại cho rằng đã phạm lỗi với Trần Hoàng Việt.

Dù thắng đậm trận ra quân, Việt Nam vẫn chỉ đứng nhì bảng C sau Malaysia. Ở trận cùng giờ, Malaysia thắng Quần đảo Bắc Mariana 13-0, còn Hong Kong hạ Macau 2-0.

Lượt hai diễn ra vào ngày 24/11. Việt Nam có cơ hội bứt phá khi gặp đội yếu là Quần đảo Bắc Mariana. Trong khi đó, Malaysia đấu Hong Kong và Singapore đấu Macau. Với lịch thi đấu dày hai ngày một trận, ban huấn luyện sẽ phải phân phối sức lực cho các cầu thủ để có thể đảm bảo mục tiêu toàn thắng.

Vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 22/11 đến 30/11. 38 đội tuyển chia làm 7 bảng đấu ở Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 7 đội đứng đầu đi tiếp.

Vòng chung kết diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 7/5 đến 24/5/2026. Chín đội tuyển đã có vé trực tiếp là chủ nhà Arab Saudi, cùng tám đội vào tứ kết kỳ giải 2025, là Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.

Vòng chung kết U17 châu Á và U17 World Cup được tổ chức đều đặn hàng năm, trong giai đoạn 2025-2029. Qatar đứng ra đăng cai cả năm kỳ World Cup.

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách

U17: Singapore: Ilhan Rezal, Aaryan Hermi, Zharfan Zainal, Aiman Eszuan Shah, Ayden Syaifuallah, Muhammad Zaki, Elijah Srrinivasa, Erdy Thaqib, Caden Pereira, Izzan Farid, Vedant Raj.

Hiếu Lương