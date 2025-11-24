Việt Nam thắng 14-0 ở vòng loại U17 châu Á 2026

Hưng YênViệt Nam thắng dễ Quần đảo Bắc Mariana 14-0 ở lượt hai, để vượt Malaysia và chiếm đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, tối 24/11.

* Ghi bàn: Mạnh Quân 1’ 16’, Văn Dương 21’ 23’, Nguyễn Lực 33’, Minh Thủy 35’, Hoàng Việt 47’, Mạnh Cường 53’, Đình Vỹ 58’, Quý Vương 73’, Đại Nhân 79’ 81’, Ngọc Sơn 74’ 90’+2.

Ở lượt ra quân hôm 22/11, Việt Nam đánh bại Singapore 6-0, còn Malaysia thắng Quần đảo Bắc Mariana (QĐBM) 13-0. Đến lượt hai, Malaysia thi đấu trận sớm và vất vả hạ Hong Kong 1-0. Vì vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần thắng cách biệt chín bàn là chiếm ngôi đầu. Nhưng mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn thế, trên sân PVF ở Hưng Yên.

QĐBM là vùng lãnh thổ nằm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương, với diện tích 464 km vuông và dân số khoảng 55.000 người. Đội tuyển quốc gia nước này thậm chí chưa được xếp vị trí trên bảng FIFA.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Văn Dương lập cú đúp trong trận thắng Quần đảo Bắc Mariana 14-0 ở lượt hai bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 24/11/2025. Ảnh: Như Huynh.

Trước đối thủ yếu hơn nhiều mặt, Việt Nam đặt mục tiêu thắng đậm nhất có thể để tạo lợi thế về hiệu số. Ngay giây thứ 32, chủ nhà mở tỷ số, với pha chớp thời cơ trong vòng cấm của Trần Mạnh Quân. Đến phút 16, Chu Ngọc Nguyễn Lực chọc khe cho Mạnh Quân sút trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt.

Sau đó, Văn Dương lập cú đúp trong ba phút, với pha đá phạt đền chính xác ở phút 21 và cú đệm cận thành ở phút 23. Các cầu thủ Việt Nam không còn ăn mừng, mà cầm bóng rồi chạy nhanh về vạch giữa sân. Điều này càng gia tăng thêm áp lực cho đội khách.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến QĐBM gồng mình chống đỡ nhưng không ngăn được chủ nhà khát bàn thắng. 10 bàn nữa được ghi bởi tám cầu thủ khác nhau giúp Việt Nam thắng chung cuộc 14-0.

Tiền vệ Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) là nhạc trưởng trong lối chơi của HLV Cristiano Roland ở vòng loại U17 châu Á 2026. Ảnh: Như Huynh.

Đây chưa phải chiến thắng đậm nhất lịch sử vòng loại U17 châu Á của Việt Nam. Tại vòng loại năm 2016, đội từng hạ Guam 18-0. Trong khi đó, kỷ lục vòng loại là ở vòng loại năm 2025, khi Tajikistan thắng Guam 33-0.

Trận còn lại của bảng C kết thúc với tỷ số hòa 1-1 giữa Singapore và Macau. Các kết quả này giúp Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm, như Malaysia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+20 so với +14).

Lượt ba vào ngày 26/11, Việt Nam gặp Hong Kong, còn Malaysia đấu Macau, Singapore gặp QĐBM.

Vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 22/11 đến 30/11. 38 đội tuyển chia làm 7 bảng đấu ở Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 7 đội đứng đầu đi tiếp.

Vòng chung kết diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 7/5 đến 24/5/2026. Chín đội tuyển đã có vé trực tiếp là chủ nhà Arab Saudi, cùng tám đội vào tứ kết kỳ giải 2025, là Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.

Vòng chung kết U17 châu Á và U17 World Cup được tổ chức đều đặn hàng năm, trong giai đoạn 2025-2029. Qatar đứng ra đăng cai cả năm kỳ World Cup.

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Phạm Minh Cường, Trần Mạnh Quân, Lê Sỹ Bách

U17 Quần đảo Bắc Mariana: David Xing, Jerz Navarro, Eamon Tang, Moshe Sikkel, Akoni Matsumoto, Yutaka Kadokura, Namai Scoggins, Jayson Tagabuel, Chan Seo-yeom, Arstin Tagabuel, Landon Springer.

Bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 2 2 0 0 20 0 +20 6 2 Malaysia 2 2 0 0 14 0 +14 6 3 Hong Kong 2 1 0 1 2 1 +1 3 4 Macau 2 0 1 1 1 3 -2 1 5 Singapore 2 0 1 1 1 7 -6 1 6 QĐ Bắc Mariana 2 0 0 2 0 27 -27 0

Hiếu Lương