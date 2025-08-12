Việt Nam - Thái Lan: Quyết thắng vì ngôi đầu bảng ASEAN Cup nữ

Hải PhòngViệt Nam buộc phải thắng Thái Lan trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tối nay 12/8 mới giành được đỉnh bảng A ASEAN Cup nữ 2025.

* Việt Nam - Thái Lan: 19h30 thứ Ba 12/8, trên VnExpress

Sau hai lượt đầu, Việt Nam cùng Thái Lan toàn thắng, không để thủng lưới trước Campuchia và Indonesia, qua đó sớm giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, với 13 bàn ghi được, chủ nhà chỉ xếp thứ nhì, vì kém Thái Lan một bàn.

Thầy trò Mai Đức Chung phải thắng Thái Lan mới có thể vào bán kết với vị trí đầu bảng. Thống kê đối đầu 5 trận gần nhất đang ủng hộ Việt Nam. Đội lần lượt thắng 1-0 ở trận giao hữu năm 2019, hòa 1-1 ở vòng bảng rồi thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 30. Sau đó, Việt Nam thắng 2-0 ở vòng play-off Asian Cup nữ 2022, để tranh suất dự World Cup 2023. Còn gần nhất, Việt Nam đánh bại đối thủ 1-0 ở chung kết SEA Games vào năm 2022.

Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở vòng play-off Asian Cup nữ 2022 để tranh vé đi World Cup nữ 2023, tại sân DY Patil, Ấn Độ ngày 2/2/2022. Ảnh: AFC

Tính riêng tại ASEAN Cup nữ, Việt Nam đã thắng 4, hòa hai và thua hai trước Thái Lan. Ở vòng bảng, Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 năm 2004, 2013, thắng 3-2 năm 2006 và 2-0 năm 2016. Đội thua ở bán kết 2007, 2015 nhưng thắng tại bán kết 2008 và chung kết 2019.

Trước trận đấu tối nay, Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan. "Xét về lối chơi, Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan", HLV Campuchia Koji Gyotoku nói sau lượt trận hai ngày 9/8.

Tuy nhiên, vấn đề của chủ nhà nằm ở khâu dứt điểm. Các cô gái Việt Nam đã dứt điểm 73 lần từ đầu giải, đạt tỷ lệ trúng đích là 45% và thành bàn là 17,8%. Trong khi đó, ba chỉ số này của Thái Lan là 60, 45% và 23,3%.

Ở trận thắng Indonesia 7-0 cách đây ba ngày, Việt Nam phung phí ít nhất 4 cơ hội ngon ăn đầu trận. Điều này khiến HLV Mai Đức Chung than phiền. Ông cho rằng Việt Nam lẽ ra phải thắng ít nhất 10-0 và giờ đứng đầu bảng.

Ba cầu thủ quan trọng của đội tuyển nữ Thái Lan là Madison Casteen, Kanjanathat Phomsri và Janista Jinantuya (từ trái sang). Ảnh: FAT

Thái Lan cũng đang được dẫn dắt bởi cựu HLV tuyển nữ Nhật Bản Futoshi Ikeda. Lực lượng họ mang theo chỉ có một cầu thủ 29 tuổi, còn lại đều là lứa U23. Những cái tên đáng chú ý sau hai trận đấu là tiền đạo Kanjanathat Phomsri, Janista Jinantuya, cùng hai cầu thủ gốc Mỹ lứa U17 là Madison Casteen và Julie Gronning.

Tiền vệ Thawanrat Promthongmee cho biết không ngại đội chủ nhà. "Chúng tôi biến tiếng cổ vũ của khán giả Việt Nam thành động lực để hướng tới chiến thắng và đứng nhất bảng", cầu thủ 20 tuổi nói trước buổi tập chiều 11/8.

Tham vọng tái thiết lại đội tuyển nữ của LĐBĐ Thái Lan (FAT) bị giáng đòn nặng nề khi mất vé dự Asian Cup 2026. Tuy nhiên, đội vẫn còn mục tiêu vượt qua những đối thủ mạnh ở khu vực là Việt Nam, Philippines, Myanmar trong năm tại ASEAN Cup nữ và SEA Games 33.

Cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng chủ yếu để chứng minh sức mạnh. Hai đội đều không có quyền tự quyết đối thủ tại bán kết do bảng còn lại thi đấu sau.

Bảng B hiện có Myanmar đứng đầu với sáu điểm. Philippines và U23 Australia xếp sau với ba điểm ít hơn. Ở lượt cuối, Philippines sẽ đấu Myanmar, còn U23 Australia gặp đối thủ yếu Timor Leste. Nếu Philippines và Australia cùng thắng, bảng đấu sẽ có ba đội cùng sáu điểm và phải xét đến chỉ số phụ, lần lượt là hiệu số đối đầu giữa ba đội, hiệu số bàn thắng bại toàn bảng, số bàn thắng, và điểm fair-play.

