Việt Nam - Thái Lan phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan mong muốn sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD một năm và tăng cường gắn kết hai nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người nhậm chức hồi tháng 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, tin cậy và thực chất, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực. Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai lãnh đạo đề cập việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hồi tháng 5, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ thúc đẩy kết nối giao thông vận tải trong khu vực; tăng cường hợp tác an ninh, văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thái Lan nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD một năm; tăng cường gắn kết giữa hai nền kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối". Ông bày tỏ mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Thái Lan, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ.

Thủ tướng Anutin cũng khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới cân bằng hơn giá trị đầu tư qua lại giữa hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phát triển bền vững tiểu vùng Mekong.

Việt Nam - Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8/1976. Hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 20,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2023. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người; số lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan là khoảng 2.000-3.000 người.

Huyền Lê