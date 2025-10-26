Việt Nam tăng xuất khẩu rau quả sang Đài Loan

Việt Nam trở thành nguồn cung rau quả lớn thứ tư cho thị trường Đài Loan trong 9 tháng đầu năm, đạt 159 triệu USD.

Theo số liệu từ Cơ quan Tài chính Đài Loan, 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất sang thị trường này 144.341 tấn rau quả, tăng nhẹ 2,3% so cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch rau quả Việt sang thị trường này đạt khoảng 159 triệu USD.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) hơn 131.000 tấn, trị giá 150,5 triệu USD, tăng 9,4% về lượng và trên 1% giá trị. Lượng xuất bán của họ vẫn ít hơn hàng Việt khoảng 13.000 tấn trong 9 tháng. Nhờ đó, thị phần của Việt Nam đạt 14,6%, vượt Trung Quốc (13,3%).

Mỹ hiện là nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho Đài Loan, chiếm 25,6% tổng kim ngạch, theo sau New Zealand (13,5%) và Nhật Bản (11,2%). Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất trong nhóm 4 nguồn cung lớn nhất của Đài Loan năm nay.

Giá trị trung bình mỗi tấn hàng Việt xuất sang Đài Loan đạt khoảng 1.100 USD. Mức này thấp so với 1.150 USD một tấn của Trung Quốc và ít hơn nhiều mặt bằng chung rau quả Mỹ hay New Zealand, nơi hàng hóa chủ yếu là trái cây cao cấp và sản phẩm chế biến sâu, sang thị trường trên 23 triệu dân.

Sầu riêng được các doanh nghiệp tách múi, cấp đông để xuất khẩu sang Đài Loan. Ảnh: Mạnh Khương

Theo Hiệp hội Rau quả, việc Việt Nam tăng vị thế trong top 5 nguồn cung lớn nhất của Đài Loan (Trung Quốc) phản ánh lợi thế địa lý gần, giá cạnh tranh và đa dạng chủng loại như chuối, dứa, xoài, thanh long, sầu riêng đông lạnh và rau quả chế biến. Tuy nhiên, cơ cấu hàng chủ yếu vẫn là sản phẩm tươi, giá trị nhỏ nên mức bình quân thấp hơn mặt bằng chung.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt đã đầu tư mạnh hơn vào công nghệ sau thu hoạch, bao bì và bảo quản lạnh, giúp nâng chất lượng sản phẩm, hình ảnh hàng Việt tại Đài Loan. Một số mặt hàng như sầu riêng đông lạnh, dứa đóng hộp, xoài cắt lát sấy dẻo đã được người tiêu dùng Đài Loan đón nhận tốt nhờ mẫu mã bắt mắt, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, Việt Nam có thể củng cố vị trí và tăng kim ngạch rau quả sang thị trường này nếu tiếp tục mở rộng nhóm sản phẩm chế biến, chuẩn hóa chất lượng và đầu tư thương hiệu.

Thi Hà