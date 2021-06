Việt Nam tăng nhập rau, trái cây Trung Quốc

4 tháng đầu năm Việt Nam nhập hàng rau quả từ Trung Quốc đạt 136,65 triệu USD, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Việt Nam (Agrotrade), 5 tháng đầu năm, rau quả nhập khẩu đạt 577 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Trung Quốc, Mỹ và Myanmar là 3 thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam.

Trong 3 thị trường này, giá trị nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc chiếm ưu thế, tăng 54,4% so với cùng kỳ. Các loại trái cây Trung Quốc được nhập về nhiều trong 4 tháng qua là xoài mút, táo, lê, cam, kiwi, còn rau củ là bắp cải, cà rốt, su hào, súp lơ, khoai tây. Số lượng các mặt hàng này lên tới hàng nghìn tấn mỗi đợt. Sắp tới, khi mận, dưa lưới Việt Nam hết vụ, mận, dưa Trung Quốc cũng sẽ đổ vào Việt Nam với giá khá rẻ.

Xoài mút Trung Quốc được người Việt ưa chuộng. Ảnh: Hồng Châu.

Lượng rau củ, trái cây từ Trung Quốc tăng nhưng so với lượng hàng Việt xuất khẩu sang Trung Quốc thì con số này vẫn còn khiên tốn. Theo thống kê, 4 tháng đầu năm xuất khẩu hàng rau quả Việt sang Trung Quốc cũng tăng so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất sang Trung Quốc đạt 866,2 triệu USD trong 4 tháng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Agrotrade dự báo, xuất nhập khẩu rau quả trong tháng tới sẽ gặp một số thách thức liên quan đến dịch vụ vận chuyển, các quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và gia tăng hàng rào kỹ thuật ở các thị trường nhập khẩu quan trọng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Trung Quốc... Dẫu vậy, đơn vị này cũng cho rằng, cơ quan chức năng đang tích cực xúc tiến thương mại để mặt hàng trái cây, rau củ của Việt Nam được tiêu thụ kịp thời.

Hồng Châu