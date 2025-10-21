Việt Nam tăng cường hợp tác với cơ quan LHQ trong phòng chống tội phạm mạng

Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc, đặc biệt sau Lễ mở ký công ước về tội phạm mạng.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn hôm nay tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) kiêm Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Vienna (UNOV), ở trụ sở chính phủ. Đây là chuyến công tác, tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng của bà Ghada Waly, theo Bộ Ngoại giao.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực và đánh giá cao vai trò của Liên Hợp Quốc nói chung và UNODC nói riêng trong hỗ trợ các quốc gia phòng chống các loại tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền, mua bán người...

Phó thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam với UNODC, đi vào chiều sâu với những dự án, hoạt động hợp tác cụ thể.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly tại trụ sở chính phủ ngày 21/10. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và tham gia tích cực của UNODC trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ mở ký Công ước quốc tế chống tội phạm mạng, nhấn mạnh Việt Nam mong muốn UNODC tiếp tục đồng hành trong việc thúc đẩy ký kết Công ước, góp phần sớm đưa Công ước có hiệu lực.

Việt Nam ủng hộ và xem xét tích cực việc tham gia các chương trình của UNODC nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc phê chuẩn và thực thi Công ước trên thực tế, như sáng kiến thành lập một trung tâm về nâng cao năng lực an ninh mạng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đặc biệt đánh giá cao hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng chống ma túy, trong khuôn khổ song phương cũng như khu vực, tiểu khu vực, trong đó tiêu biểu là trong khuôn khổ hợp tác Mekong và đề nghị UNODC tìm hiểu khả năng hỗ trợ các bộ, ngành Việt Nam triển khai thực hiện các dự án thuộc khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy.

Bà Waly đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán người...Bà hoan nghênh Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị.

Bà Waly cho biết sau Lễ mở ký, UNODC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy các nước phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực, đi vào thực thi hiệu quả. Bà cũng hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về thành lập trung tâm đào tạo khu vực về tội phạm mạng, khẳng định cam kết của UNODC trong hợp tác với chính phủ Việt Nam về thành lập và vận hành trung tâm.

Lễ mở ký với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội. Công ước gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực đã khẳng định tham dự.

Huyền Lê