Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

Việt Nam tiếp tục được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao nhất nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở trụ sở LHQ hôm 14/10 (giờ New York), 190 quốc gia đủ tư cách đã bỏ phiếu bầu 14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh.

Việt Nam được bầu với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là nước châu Á - Thái Bình Dương duy nhất thuộc Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028. Nhiệm kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 1/1/2026.

Theo Bộ Ngoại giao, kết quả bầu cử phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên LHQ đối với những cam kết cùng nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2023-2025.

Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chính sách đối ngoại rộng mở, nỗ lực tham gia, đóng góp tại các cơ chế đa phương, những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và sự ghi nhận về vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 14/10. Ảnh: BNG

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền giáo dục.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết những quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần "Tôn trọng và hiểu biết - Đối thoại và hợp tác - Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người".

Khi ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam cũng đã có 12 cam kết tự nguyện trong nhiều lĩnh vực quyền con người và sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết này.

Các cam kết đó không chỉ gắn với những sáng kiến tại Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền LHQ cũng như khu vực, mà còn trong quá trình triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV hoặc từ các Uỷ ban Công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Các cam kết tự nguyện của Việt Nam cũng gắn bó chặt chẽ với những công tác được xác định có tầm quan trọng chiến lược, đòi hỏi phải có sự đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, nhất là các công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Phạm Giang