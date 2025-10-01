Việt Nam SuperPort giới thiệu loạt giải pháp AI tại VIIE 2025

Với các giải pháp ứng dụng AI giới thiệu tại VIIE 2025, Việt Nam SuperPort hướng tới tối ưu vận hành logistics, hỗ trợ SME và thúc đẩy mô hình xanh tại cảng cạn ICD Vĩnh Phúc.

SuperPort Việt Nam, liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và Tập đoàn T&T (Việt Nam) giới thiệu các giải pháp trí tuệ nhân tạo tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, sáng 1/10 ở Hòa Lạc, Hà Nội. Hoạt động nằm trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Theo đại diện liên doanh, các giải pháp tại sự kiện kế thừa kinh nghiệm triển khai ở Supply Chain City (Singapore) và được nội địa hóa cho hệ sinh thái cảng cạn ICD Vĩnh Phúc. Trọng tâm là 4 giải pháp gồm trí tuệ nhân tạo thế hệ mới cho vận hành hàng không; nền tảng kết nối logistics; xử lý hàng hóa tự động bằng robot và xây dựng lộ trình theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới cam kết net zero vào năm 2040

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn T&T Group, Marvell, Samsung... tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025. Ảnh: T&T

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort cho biết, cách tiếp cận này nhằm giảm thao tác thủ công, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dịch vụ logistics và tài chính minh bạch hơn.

Ở khâu tuân thủ, hệ thống AI được nghiên cứu để tự động trích xuất và xác minh thông tin từ chứng từ hàng hóa theo yêu cầu quản lý, qua đó hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý. Song song, thuật toán nhận diện tích hợp vào máy soi chiếu được phát triển nhằm phát hiện, cảnh báo theo thời gian thực với hàng cấm và hàng nguy hiểm, giúp quy trình kiểm tra ổn định và ít phụ thuộc kiểm tra thủ công.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort trình bày những giải pháp đổi mới sáng tạo tại cảng ICD Vĩnh Phúc - Việt Nam SuperPort. Ảnh: T&T

Về hạ tầng số, Việt Nam SuperPort phối hợp Vietnam Post Logistics cùng Techcombank, Visa, Doxa (Singapore) xây dựng nền tảng thị trường logistics tích hợp. Bên cạnh đó là số hóa các bước từ đặt chỗ đến thanh toán, theo dõi đơn hàng thời gian thực và kết nối kho ngoại quan - vận tải - dịch vụ tài chính để cải thiện dòng tiền, giảm giấy tờ.

Ở mảng tự động hóa, doanh nghiệp hợp tác với cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu thuộc Chính phủ Singapore (A*STAR) và các đối tác trong hệ sinh thái để phát triển robot cho mô hình kho hàng không kéo dài (OACT), gồm xe dẫn đường tự động (AGV), robot chất xếp và robot di động tự hành (AMR). Mục tiêu là tăng năng suất xử lý, giảm tỷ lệ sai sót và nâng sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng.

ICD Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2040. Lộ trình được giám sát thông qua kiểm toán carbon ứng dụng blockchain và AI trên toàn bộ hoạt động, tập trung theo dõi phát thải phạm vi 1, 2 và điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng đa quốc gia.

Gian hàng của Việt Nam SuperPort thu hút khách tham quan tại sự kiện. Ảnh: T&T

Việt Nam SuperPort là cảng logistics đa phương thức quy mô 83 ha, tổng mức đầu tư gần 300 triệu USD, đặt tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, do Công ty cổ phần T&Y SuperPort Vĩnh Phúc (liên doanh T&T Group và YCH) phát triển. Vị trí trên hành lang kinh tế phía Bắc giúp dự án kết nối khoảng 20 khu công nghiệp với cảng biển và sân bay lớn như Hải Phòng, Nội Bài, đồng thời mở rộng liên kết tới Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc). Với nền tảng kinh nghiệm nhiều thập kỷ của YCH ở châu Á, dự án được định hướng trở thành mắt xích trung chuyển đa phương thức, nối mạng lưới vận tải Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu qua đường bộ, sắt, không và biển.

Việt Nam SuperPort được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối mạng lưới vận tải hàng hóa Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, Việt Nam SuperPort được xây dựng nhằm tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn.

Theo chỉ số LPI 2023 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam xếp thứ 43 toàn cầu và nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu ASEAN. Ngành logistics tăng trưởng bình quân 14-16% mỗi năm, quy mô ước 40-42 tỷ USD. Để nâng tỷ trọng đóng góp của logistics, các doanh nghiệp được khuyến nghị đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và AI trong quản trị, vận hành. Chủ trương này được thể chế hóa qua Quyết định 200 của Thủ tướng về nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics và Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó logistics thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên sản xuất thông minh.

Anh Vũ