Việt Nam Solar thành đối tác phân phối tấm pin mặt trời Panasonic

Việt Nam Solar hợp tác Panasonic phân phối tấm pin mặt trời, hướng tới mục tiêu cung cấp giải pháp năng lượng bền vững, mở rộng mạng lưới trên toàn quốc.

Lễ ký kết được tổ chức tại Nhà máy Panasonic Việt Nam, ngày 29/8 với sự tham gia của Công ty cổ phần Công nghệ Cao Lê Gia. Theo đại diện Việt Nam Solar, sự kiện đánh dấu bước phát triển mới, trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp năng lượng tái tạo.

Đại diện các bên trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Việt Nam Solar

Tại buổi lễ, ông Sakabe Masashi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam cho biết, đơn vị luôn bám sát định hướng phát triển năng lượng xanh và bền vững tại Việt Nam. Các sản phẩm tấm pin mặt trời Panasonic đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về độ tin cậy, hiệu suất và tuổi thọ, mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho khách hàng.

Ông Sakabe Masashii, Tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam phát biểu trong buổi ký kết. Ảnh: Việt Nam Solar

Theo ông Võ Phú Hữu, Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Solar, việc hợp tác Panasonic, thương hiệu toàn cầu với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, sẽ giúp đơn vị mang đến cho khách hàng những giải pháp năng lượng mặt trời tối ưu. Công ty mong muốn đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng và hiệu suất trong từng sản phẩm.

Ông Võ Phú Hữu, Giám đốc Việt Nam Solar, phát biểu trong lễ ký kết hợp tác với Panasonic. Ảnh: Việt Nam Solar

Đồng quan điểm, đại diện Lê Gia, ông Lê Tôn Quyền cũng cho rằng sự kiện là bước khởi đầu quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các dự án năng lượng tái tạo. Lần hợp tác này góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Việt Nam Solar, Panasonic và Lê Gia. Ảnh: Việt Nam Solar

Trước đó, ngày 22/8, trong hội thảo "Điện mặt trời kết hợp lưu trữ - giải pháp an toàn, hiệu quả, bền vững", Panasonic đã trao giấy chứng nhận phân phối cho Việt Nam Solar. Sự kiện là cơ sở xác lập quan hệ hợp tác chính thức giữa hai bên.

Ông Võ Phú Hữu nhấn mạnh, việc đơn vị trở thành nhà phân phối chính thức giúp mở rộng mạng lưới phân phối tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic tại Việt Nam. Đơn vị hướng đến mục tiêu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững, mang đến những giải pháp xanh cho doanh nghiệp và hộ gia đình.

Hoàng Đan