Việt Nam Solar - nhà phân phối chính thức Sigenergy ở trong nước

Thương hiệu Sigenergy xem Việt Nam Solar là mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển thị trường, đưa các giải pháp năng lượng đến gần khách Việt.

Tại hội thảo Điện mặt trời có lưu trữ: Giải pháp an toàn - hiệu quả cao, bền vững lâu dài, tại Khánh Hòa ngày 3/4, phía Việt Nam Solar cho biết sẽ đẩy mạnh cung ứng sản phẩm, đồng thời kết nối thương hiệu với thị trường, hỗ trợ đối tác triển khai giải pháp và mở rộng sự hiện diện của Sigenergy trong nước.

Lãnh đạo hai đơn vị ở sự kiện hôm 3/4. Ảnh: Việt Nam Solar

Cũng tại hội thảo, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc phát triển hệ thống đối tác phân phối của Sigenergy tại Việt Nam, trình bày về thương hiệu lẫn giải pháp năng lượng thông minh cho hộ gia đình, nhấn mạnh xu hướng sử dụng điện chủ động, đồng bộ và tối ưu hơn.

Tiếp nối chương trình, ông Lê Nho Thông, Giám đốc phụ trách kỹ thuật khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Sigenergy, trình bày về SigenStack - giải pháp DC-Coupling cho hệ C&I, thu hút sự quan tâm lớn khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng hiệu quả điện mặt trời và đầu tư dài hạn.

Đại diện Sigenergy trình bày về dự án điện mặt trời của thương hiệu. Ảnh: Việt Nam Solar

Trong bối cảnh điện mặt trời có lưu trữ ngày càng được quan tâm ở phân khúc hộ gia đình lẫn công nghiệp, hội thảo vừa là dịp để phía Sigenergy chia sẻ công nghệ, đồng thời Việt Nam Solar thể hiện vai trò kết nối thương hiệu với thị trường, hệ thống đối tác và nhu cầu ứng dụng thực tế.

Ở góc độ thị trường, bà Nguyễn Xuân Nghi, Quản lý kinh doanh Sigenergy tại Việt Nam, giới thiệu chính sách đối tác của đơn vị, qua đó làm rõ định hướng mở rộng mạng lưới đối tác trong thời gian tới: phát triển hệ sinh thái giải pháp toàn diện, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp.

Sự kiện thu hút hơn 150 đối tác, doanh nghiệp cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ảnh: Việt Nam Solar

Sigenergy thành lập năm 2022 tại Trung Quốc, tập trung phát triển các giải pháp điện mặt trời, lưu trữ điện và quản lý năng lượng thông minh cho hộ gia đình lẫn doanh nghiệp. Đơn vị theo đuổi mô hình hệ sinh thái tích hợp, kết hợp các thành phần như inverter, pin lưu trữ, hệ thống điện mặt trời, sạc xe điện trên cùng một nền tảng vận hành, hướng đến tối ưu hiệu suất cùng khả năng tự chủ năng lượng cho người dùng.

Việt Nam Solar là một trong những đơn vị phân phối và EPC thuộc lĩnh vực năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng. Ngoài Sigenergy, doanh nghiệp hiện là đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như Huawei, BYD, Solis, Panasonic, Alpha ESS, Anker Solix, Aiko cùng 20 đơn vị khác trên thị trường.

Với đội ngũ hơn 50 kỹ sư, hệ thống gồm ba chi nhánh, ba tổng kho và khoảng 50 điểm bán, Việt Nam Solar đang triển khai các giải pháp điện mặt trời, thiết bị năng lượng trên toàn quốc, hướng tới cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cho nhiều phân khúc khách hàng.

Hiếu Châu