Việt Nam Solar là nhà phân phối Aiko Solar ở trong nước

Việt Nam Solar là cầu nối đưa các dòng tấm pin hiệu suất cao của thương hiệu Aiko đến thị trường trong nước.

Thông tin trên được công bố ở hội thảo Điện mặt trời có lưu trữ: Giải pháp an toàn - hiệu quả cao - bền vững lâu dài, tại Khánh Hòa ngày 3/4. Sự kiện thu hút hơn 150 đối tác, doanh nghiệp cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đại diện Aiko nhận định đây là cơ hội để họ giới thiệu chuyên sâu sản phẩm của mình.

Lãnh đạo hai đơn vị ở sự kiện hôm 3/4. Ảnh: Việt Nam Solar

Ông Ryan Wei, Giám đốc khu vực APAC, Aiko Solar, cho biết chọn Việt Nam Solar là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt vì ghi nhận uy tín, năng lực triển khai và chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp xây dựng suốt thời gian qua.

"Với kinh nghiệm thực tế, sự am hiểu thị trường và cam kết đồng hành đối tác, khách hàng lâu dài, chúng tôi tin Việt Nam Solar sẽ là cầu nối quan trọng để đưa các giải pháp điện mặt trời hiệu suất cao Aiko Solar đến thị trường Việt một cách chuyên nghiệp, bài bản, bền vững", ông Ryan Wei cho hay.

Đại diện Aiko Solar trình bày về tổng quan công ty. Ảnh: Việt Nam Solar

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Aiko Solar trình bày về công nghệ cốt lõi, hiệu quả thực tế của dòng tấm pin hiệu suất cao, qua đó giúp đối tác lẫn khách hàng hiểu rõ định hướng phát triển của thương hiệu trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời.

Cụ thể, Giám đốc khu vực APAC, ông Ryan Wei, giới thiệu tổng quan công ty lẫn All Back Contact (công nghệ tiếp xúc toàn bộ mặt sau), nhấn mạnh khả năng tối ưu đồng thời hiệu năng, tính thẩm mỹ. Tiếp đó, ông Flg.Off. Kuntanun Sukkachanir, Quản lý kỹ thuật và giải pháp khu vực APAC, Aiko Solar, tiếp tục làm rõ những điểm nổi bật của Aiko thông qua so sánh giữa thí nghiệm và thực tế, từ đó bổ sung cơ sở tham khảo cho đối tác, khách hàng trong quá trình chọn giải pháp.

Khách mời tìm hiểu về Aiko tại hội thảo. Ảnh: Việt Nam Solar

Aiko Solar thành lập năm 1996 tại Trung Quốc, nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn trên thế giới. Công ty ghi dấu với công nghệ N-type ABC (All Back Contact) cùng các dòng hiệu suất cao. Với hơn 15.000 nhân viên, đơn vị đầu tư nghiên cứu, phát triển, giúp cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2022, đơn vị đạt sản lượng 30.7 GWp, cán mốc 3.84 tỷ USD.

Việt Nam Solar là một trong những đơn vị phân phối và EPC thuộc lĩnh vực năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng. Ngoài Aiko, doanh nghiệp hiện là đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như Huawei, BYD, Solis, Sigenergy, Panasonic, Alpha ESS, Anker SOLIX cùng 20 đơn vị khác trên thị trường.

Với đội ngũ hơn 50 kỹ sư, hệ thống gồm ba chi nhánh, ba tổng kho và khoảng 50 điểm bán, Việt Nam Solar đang triển khai các giải pháp điện mặt trời, thiết bị năng lượng trên toàn quốc, hướng tới cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cho nhiều phân khúc khách hàng.

Phú Cát