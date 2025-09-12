Việt Nam Solar hợp tác Huawei phân phối sản phẩm điện mặt trời

Việt Nam Solar thành đối tác của Huawei trong việc phân phối hệ sinh thái điện mặt trời FusionSolar tại Việt Nam, mang đến giải pháp lưu trữ thông minh, an toàn.

Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ hội thảo "Điện mặt trời kết hợp lưu trữ - giải pháp an toàn, hiệu quả, bền vững", tổ chức tại Cần Thơ, ngày 22/8. Thông qua lần hợp tác này, hai bên sẽ đem đến cho thị trường Việt Nam hệ sinh thái FusionSolar - giải pháp One-Fits-All với công nghệ tiên tiến.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. Ảnh: Việt Nam Solar

Hệ sinh thái FusionSolar với công nghệ One-Fits-All của Huawei là giải pháp năng lượng mặt trời tích hợp tất cả trong một, gồm bộ biến tần, hệ lưu trữ và phần mềm quản lý. Hệ thống giúp giám sát, tối ưu hiệu suất điện mặt trời thông qua AI và nền tảng số. Thiết kế mô-đun hóa giúp dễ lắp đặt, mở rộng và bảo trì. Công nghệ đảm bảo an toàn cao với tính năng phát hiện rò rỉ, ngắt mạch tự động, là giải pháp phù hợp cho cả nhà ở, doanh nghiệp và các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Tại hội thảo, ông Võ Phú Hữu, Giám đốc Công ty Việt Nam Solar nhấn mạnh vai trò của năng lượng tái tạo trong tiến trình phát triển bền vững. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia phát triển năng lượng sạch nhanh nhất Đông Nam Á và đã cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra thực tế thói quen sử dụng điện thiếu kiểm soát, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp, đang gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia và môi trường.

Ông Võ Phú Hữu, Giám đốc Công ty Việt Nam Solar chia sẻ tổng quan về bối cảnh phát triển điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Ảnh: Việt Nam Solar

Các chuyên gia của Huawei đã giới thiệu chi tiết về hệ sinh thái FusionSolar, với những cải tiến trong khả năng tích hợp và quản lý thông minh. Huawei Digital Power cũng là một trong những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về bộ biến tần suốt 10 năm liên tiếp từ 2015. Tại Việt Nam, đơn vị này đã triển khai hơn 9GW công suất điện mặt trời vào năm 2024.

Việt Nam Solar đặt mục tiêu đẩy mạnh việc lắp điện mặt trời áp mái kết hợp lưu trữ, giúp người dùng vừa tiết kiệm chi phí vừa chủ động trong tiêu dùng điện. Huawei sẽ là đối tác công nghệ đồng hành, cung cấp các giải pháp hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Ông Daniel Liu, Giám đốc Phát triển Hệ sinh thái đối tác Huawei Digital Power phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Nam Solar

Ông Daniel Liu, Giám đốc phát triển hệ sinh thái đối tác Huawei Digital Power Việt Nam, cho rằng Việt Nam Solar là đơn vị giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và có đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu. Việc lựa chọn đơn vị này làm đối tác chiến lược giúp Huawei đưa giải pháp điện năng lượng mặt trời thông minh FusionSolar đến gần hơn với người dùng Việt Nam.

Theo đại diện Việt Nam Solar, sự kiện lần này mở ra cơ hội kinh doanh mới, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng xanh và công nghệ thông minh trong cộng đồng.

