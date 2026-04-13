Việt Nam - Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Sau cuộc hội đàm tại trụ sở chính phủ sáng 13/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp quốc phòng, ngoại giao, văn hóa, năng lượng nguyên tử, theo TTXVN.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Thủ tướng Fico là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị mới và cũng là lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

"Đây là minh chứng sống động cho sự coi trọng của cá nhân Thủ tướng Robert Fico và chính phủ Slovakia dành cho Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống, gắn bó, thủy chung, chân thành, tin cậy giữa hai nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược. Theo đó, các lãnh đạo chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Hà Nội ngày 13/4. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu trong thời gian tới, hai lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp về: tăng cường tin cậy chính trị, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bà con an tâm hội nhập và vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Fico cho biết trong cuộc hội đàm, hai lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và rất thành công. Ông khẳng định quan hệ giữa Việt Nam - Slovakia đang phát triển tốt đẹp, trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Việt Nam không chỉ là bạn, mà là đối tác thương mại lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, thời gian tới hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp, cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - EU.

Theo ông Fico, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn cùng đi và sẽ cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Thủ tướng Slovakia cho biết hai chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư, kinh doanh, biến cam kết chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Thủ tướng Robert Fico nói rằng người dân Slovakia rất thích du lịch Việt Nam. Ông cũng cảm ơn Việt Nam đã miễn visa cho công dân Slovakia du lịch Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn có đường bay thẳng giữa hai nước.

Sau khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc năm 1993, Việt Nam và Slovakia tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đạt khoảng 1,781 tỷ USD.

Huyền Lê