Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Singapore thống nhất tăng cường hợp tác các quân, binh chủng, quân y và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng, an ninh trong ASEAN.

Sáng 22/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì lễ đón ông Chan Chun Sing, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, tới thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang (phải) chủ trì lễ đón ông Chan Chun Sing. Ảnh: Việt Trung

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ quốc phòng Việt Nam - Singapore thời gian qua phát triển toàn diện, thực chất, góp phần củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước. Ông đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy và hiệu quả, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế tham vấn - đối thoại, tăng cường đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác giữa các quân, binh chủng và quân y.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam và Singapore đều là những thành viên tích cực của ASEAN, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng. Việc hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong hợp tác song phương, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang (trái) và ông Chan Chun Sing duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Việt Trung

Thời gian qua, hợp tác quân sự song phương được triển khai hiệu quả qua các kênh trao đổi thông tin, giao lưu chuyên môn, hợp tác đào tạo, an ninh - an toàn hàng hải. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Singapore trong việc cấp học bổng đào tạo chuyên ngành và ngôn ngữ, cũng như tiếp nhận sĩ quan hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng Việt Nam sang làm việc tại Trung tâm Chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC).

Bộ trưởng Chan Chun Sing khẳng định Singapore coi trọng quan hệ quốc phòng với Việt Nam, ủng hộ việc nâng tầm hợp tác song phương tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Singapore sẵn sàng đón sĩ quan Việt Nam sang đào tạo và tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng dự kiến tổ chức tại Việt Nam thời gian tới.

Sơn Hà