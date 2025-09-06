Việt Nam – Singapore: Áp sát vé U23 châu Á 2026

Phú ThọThầy trò HLV Kim Sang-sik cần tận dụng cơ hội trước đối thủ chiếu dưới Singapore hôm nay, để làm tiền đề cho trận quyết đấu Yemen ở vòng loại U23 châu Á.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 2-0 trước Bangladesh ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á ngày 3/9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Thủ Khúc

*Việt Nam – Singapore: 19h thứ Bảy 6/9, trên VnExpress.

Cục diện bảng C trên sân Việt Trì đã hình thành nên đối thủ cạnh tranh với Việt Nam. Ở lượt ra quân, trong khi chủ nhà thắng Bangladesh 2-0, Yemen cũng hạ Singapore 2-1. Do đó, lượt thứ hai mang tính chất bản lề để hai đội đầu bảng tính toán cho lượt cuối, nơi họ phải cạnh tranh cho tấm vé trực tiếp.

Yemen được dự báo dễ dàng đánh bại đội yếu nhất bảng Bangladesh, trong trận đấu lúc 16h hôm nay. Còn đối thủ Singapore cũng không được đánh giá cao so với Việt Nam. Đội bóng từ quốc đảo Sư tử mang đến vòng loại với lực lượng chủ yếu là U20 còn thiếu kinh nghiệm và không có những nhân tố đặc sắc. Ở trận ra quân, họ mắc nhiều lỗi phòng ngự, phải chịu hai quả phạt đền.

Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với một chiến thắng dễ dàng đang chờ đợi Việt Nam. Sau trận ra quân, HLV Kim công khai thừa nhận chưa hài lòng với lối chơi tổng thể, nhất là sự hiệu quả trên hàng công. Đội chủ nhà trận đó chơi lấn lướt, sớm mở tỷ số nhờ công Nguyễn Ngọc Mỹ nhưng cũng phung phí không ít cơ hội, và đến gần cuối hiệp hai mới đảm bảo được chiến thắng bằng pha làm bàn của tiền vệ vào thay người Lê Viktor.

Theo trung vệ Phạm Lý Đức, những ngày qua HLV Kim đã yêu cầu các cầu thủ rút kinh nghiệm, nhấn mạnh rằng trong bóng đá, nếu không tận dụng cơ hội để dứt điểm thì không thể giành chiến thắng. "Singapore có đội hình trẻ, nhưng chúng tôi không vì thế mà khinh thường. Toàn đội phải tập trung cả trong phòng ngự lẫn tấn công để giành chiến thắng", anh cho hay.

Với đội hình gồm 22 cầu thủ vừa vô địch U23 Đông Nam Á cùng sự bổ sung của mũi nhọn Nguyễn Thanh Nhàn, Việt Nam chắc chắn sẽ chơi trên chân. Nhưng bản thân HLV Kim cũng có chút lo ngại về nền tảng thể lực cầu thủ giảm sút với thời tiết nóng bức ở Phú Thọ. Do đó, chiến lược gia người Hàn Quốc kêu gọi người hâm mộ đến sân đông hơn tiếp sức cho các học trò.

"Chúng tôi đã xem băng hình rút kinh nghiệm ở trận đấu vừa qua, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới về mặt chiến thuật cũng như thể lực", ông Kim nói. "Chúng tôi hy vọng người hâm mộ ở Phú Thọ sẽ đến cổ vũ, động viên cho các cầu thủ để U23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt".

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9, với 44 đội tuyển chia làm 11 bảng đấu ở 11 quốc gia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 11 đội nhất và bốn đội nhì thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà Arab Saudi dự vòng chung kết.

Trong ba lần đối đầu gần nhất ở cấp U23, Việt Nam bất bại trước Singapore (thắng 2, hòa 1). Thất bại gần nhất của chúng ta trước đối thủ này đã diễn ra từ năm 2013, tại SEA Games.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Viktor Lê, Thanh Nhàn, Đình Bắc.

Singapore: Aizil, Aqil Yazid, Kieran Teo, Raoul Suhami, Anrew, Hardy Yussri, Nur Asis, Jonan Tan, Nadim Rahim, Rashid, Danish.

Đức Đồng