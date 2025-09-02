Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba về an ninh lương thực

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Cuba, cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai biện pháp hỗ trợ Cuba về an ninh lương thực, năng lượng, công nghệ sinh học.

Trong cuộc hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel ngày 2/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà nước này đang phải đối mặt, theo Bộ Ngoại giao.

Ông tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực và cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

Chủ tịch Miguel Diaz Canel bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Việt Nam, cũng như không khí hào hùng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, cho rằng những kết quả này luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel trước cuộc hội kiến hôm 2/9. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch Miguel Diaz Canel đánh giá việc hai bên trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Ông khẳng định Cuba mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đạt được trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và Cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội của Cuba.

Lãnh đạo Cuba cũng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân Việt Nam, giúp Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và bối cảnh quốc tế phức tạp. Chủ tịch Cuba đánh giá cao các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam cho phát triển kinh tế xã hội của Cuba và tăng cường quan hệ kinh tế song phương theo hướng thực chất, tận dụng các thế mạnh có tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nước.

Đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác thời gian tới trên tinh thần hiểu biết và chia sẻ, đồng hành cùng phát triển, cùng thắng, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Cuba tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Cuba. Hai bên sẽ thúc đẩy hình thức liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, qua đó đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel hôm 2/9. Ảnh: Giang Huy

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, các hoạt động hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Miguel Diaz Canel cũng nhất trí tăng cường phối hợp, trao đổi lập trường và phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương hai nước, tăng cường thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mở rộng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, cũng như mở rộng ra các lĩnh vực tiềm năng khác.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam ngày 31/8-2/9. Trong cuộc hội đàm với ông Miguel Diaz-Canel Bermudez hôm 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi "Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam".

Phạm Giang