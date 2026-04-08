Việt Nam đặt mục tiêu 10 người dân có một người khởi nghiệp

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2045 cứ 10 người dân sẽ có một người khởi nghiệp, theo Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, ban hành ngày 6/4.

Theo chiến lược, quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là nơi mọi công dân có thể khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại được khuyến khích và lan tỏa trong toàn xã hội.

Chính phủ coi khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược dài hạn của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Do đó, Việt Nam hướng tới mục tiêu hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có 5 triệu chủ thể kinh doanh, trong đó ít nhất 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các nội dung về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được đưa vào chương trình đào tạo của 100% các cơ sở giáo dục. Cả nước sẽ có một mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp với ít nhất 300 không gian, trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kỳ lân, được định giá trên 1 tỷ USD. Quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD.

Tầm nhìn đến năm 2045, ngoài mục tiêu 10% dân số tham gia khởi nghiệp, Việt Nam phấn đấu cứ 35 người dân có một doanh nghiệp, 5.000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Lúc này, Việt Nam sẽ thuộc top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo, có hơn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp được định giá từ 100 triệu USD trở lên. Thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt quy mô 10 tỷ USD.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC. Ảnh: Giang Huy

Để đạt mục tiêu, chiến lược đề ra tám nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, trọng tâm là nâng cao nhận thức, lan tỏa văn hóa khởi nghiệp sáng tạo. Chính phủ sẽ phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất dùng chung như không gian làm việc và các nền tảng số để hỗ trợ người dân khởi nghiệp. Khung pháp lý cũng được hoàn thiện, khuyến khích khởi nghiệp toàn dân.

Nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo được chú trọng đầu tư, thông qua giáo dục và đào tạo. Mô hình đại học đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm theo mô hình doanh nghiệp trong nhà trường, cơ sở nghiên cứu được khuyến khích phát triển.

Chính phủ còn đưa ra những hỗ trợ trực tiếp như miễn 100% phí đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong 5 năm đầu. Chi phí nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm sản phẩm, kiểm định công nghệ, tư vấn pháp lý, bảo hiểm rủi ro, phí tham gia các khóa đào tạo, chi phí trả công, tiền lương cho chuyên gia công nghệ nước ngoài cũng sẽ được hỗ trợ.

Nguồn lực cho khởi nghiệp được huy động từ cả khu vực nhà nước và tư nhân. Chính phủ sẽ phát triển thị trường vốn và đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, với nhiều chính sách cơ chế, ưu đãi đặc thù. Song song đó, các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp lớn được khuyến khích tài trợ, sử dụng giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

Chiến lược cũng nhấn mạnh vai trò của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với điều kiện từng vùng, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và mạng lưới hỗ trợ trên phạm vi cả nước.

Trọng Đạt

