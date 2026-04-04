Nhóm sinh viên phát triển giải pháp truy xuất thông tin y tế bằng QR

Nhóm sinh viên Tri-force phát triển giải pháp truy xuất thông tin y tế bằng mã QR, hiển thị dữ liệu bệnh nhân trong vài giây, ngay cả khi không có Internet.

Chiều 3/4, tại Chung kết cuộc thi P-Innovation 2026 do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, dự án AURA QR EMS của nhóm Tri-force giành giải Nhất, vượt qua hơn 100 dự án tham gia.

Giải pháp được thiết kế xoay quanh tình huống thường gặp trong cấp cứu: nhân viên y tế không có sẵn thông tin về người gặp nạn. Trong "thời gian vàng", việc thiếu dữ liệu như tiền sử bệnh nền hay dị ứng, thuốc đang sử dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách xử lý.

AURA QR EMS sử dụng mã QR lưu trữ và truy xuất thông tin y tế cơ bản của người dùng. Khi quét mã, hệ thống hiển thị ngay các dữ liệu quan trọng như dị ứng, bệnh nền trong vài giây, kể cả khi không có kết nối Internet. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo thông tin luôn sẵn sàng trong các tình huống khẩn cấp ngoài bệnh viện hoặc tại khu vực hạ tầng mạng hạn chế.

Không dừng ở việc hiển thị dữ liệu, hệ thống tích hợp AI (mô hình ngôn ngữ lớn - LLM) để tự động rút gọn thông tin, ưu tiên nội dung cần thiết cho cấp cứu. Thay vì đọc toàn bộ hồ sơ, người xử lý có thể nhanh chóng nắm các yếu tố quan trọng nhất liên quan đến bệnh nhân.

Sản phẩm được định hướng ứng dụng tại bệnh viện, doanh nghiệp có môi trường rủi ro cao và cho người dùng cá nhân. Trong các tình huống như tai nạn lao động hoặc cấp cứu ngoài viện, việc truy xuất thông tin ngay lập tức giúp rút ngắn thời gian xử lý.

Nhóm sinh viên phát triển giải pháp truy xuất thông tin y tế bằng mã QR. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các dự án tại P-Innovation 2026 tập trung vào những bài toán thực tiễn. Nhiều sản phẩm được làm thành bản thử nghiệm, có thể vận hành và định hướng ứng dụng cụ thể.

Giải Nhì thuộc về dự án Memotion của nhóm [IEC] Memotion, phát triển nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi. Giải Ba được trao cho SafeWork của nhóm YIRLODT_IEC’sVibeCoders, hệ thống "wearable AI" giám sát an toàn lao động theo thời gian thực.

P-Innovation là cuộc thi do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học. Sau ba năm triển khai, chương trình trở thành nền tảng ươm tạo, nơi các ý tưởng được phát triển thành sản phẩm và thử nghiệm với người dùng.

Điểm mới của mùa giải năm nay là mô hình kết nối liên ngành. Các đội thi được hình thành từ sự kết hợp giữa sinh viên công nghệ với sinh viên khối kinh tế từ Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân, nhằm bổ sung góc nhìn thị trường cho sản phẩm.

Cuộc thi cũng mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cơ hội để dự án tiếp cận môi trường đổi mới sáng tạo quốc tế. Các đội thi có thể kết nối với các chương trình như E*5 KAIST Global (Hàn Quốc) và IEDE của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Ba đội đoạt giải cao nhất sẽ được đề cử tham gia Coding Fest tại Australia để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và kiểm chứng mô hình.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao các giải thưởng như "Pitching ấn tượng nhất", giải NAB Innovation Award của National Australia Bank Vietnam và giải AWS Credit Award 2026, với gói hỗ trợ 1.000-5.000 USD kèm gói đào tạo về Cloud và AI/ML.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là định hướng chiến lược lâu dài của đơn vị, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ từ ý tưởng đến phát triển sản phẩm và kết nối thị trường.

Trọng Đạt

