Việt Nam sẽ giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Cuba, khẳng định Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực.

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều 2/2 tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cuba kiêm Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla đang thăm Việt Nam ngày 1-3/2, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư tái khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói "vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" của Lãnh tụ Fidel Castro, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam cũng nguyện hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Cuba Bruno Rodriguez Parrilla trong buổi tiếp tại Hà Nội chiều 2/2. Ảnh: TTXVN

Hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Về kinh tế, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực, thực phẩm, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại Cuba.

Ông Bruno Rodriguez cho hay Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng mặt trời, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch và dược phẩm. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam - Cuba để tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Đặc phái viên Cuba khẳng định thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là hình mẫu tham khảo phù hợp nhất cho Cách mạng Cuba.

Trong buổi tiếp ông Bruno Rodriguez chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba để phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Bruno Rodriguez Parrilla tại Hà Nội chiều 2/2. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao thế mạnh hàng đầu thế giới của Cuba trong lĩnh vực y học và đề nghị Cuba tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên doanh sản xuất các loại vaccine, sinh phẩm y tế và thuốc đặc trị thế hệ mới để cung ứng cho thị trường hai nước và xuất khẩu.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sáng nay hội đàm với ông Bruno Rodriguez, khẳng định Việt Nam - Cuba sẽ tăng cường hợp tác đa phương, phối hợp lập trường chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, cũng như nhấn mạnh cam kết cùng nhau đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở cả hai khu vực gồm Đông Nam Á và Mỹ Latin - Caribe.

Thanh Tâm