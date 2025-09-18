Việt Nam sát cánh với AIPA để biến khát vọng ASEAN thành hiện thực

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể AIPA-46, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh với AIPA để xây dựng tương lai cho ASEAN.

Trong bài phát biểu tại Phiên toàn thể Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) ở Malaysia chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh AIPA cùng các nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng một tương lai của những cơ hội phát triển đồng đều và thịnh vượng chung cho mọi người dân ASEAN, theo Bộ Ngoại giao.

Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia kiêm Chủ tịch AIPA-46 chủ trì với sự tham dự của đại biểu các nghị viện thành viên, quan sát viên, cũng như các khách mời và tổ chức đối tác của AIPA.

Nhấn mạnh 2025 là năm có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, trong đó có kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể AIPA-46 ở Malaysia hôm 18/9. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề xuất ba lĩnh vực ưu tiên quan trọng mà AIPA cần tập trung hơn nữa trong thời gian tới.

AIPA cần phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác khu vực, trong đó tăng cường vai trò cầu nối, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, chủ thể tham gia, đóng góp tích cực vào triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

AIPA cũng cần đi đầu trong xây dựng thể chế, chính sách để giúp các cam kết, thỏa thuận khu vực đi vào triển khai trên thực tế, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

AIPA cần tích cực tham gia củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa cho hợp tác khu vực, thông qua khuyến khích, xây dựng và triển khai hoạt động nuôi dưỡng và lan tỏa ý thức, bản sắc cộng đồng, tăng cường truyền thông, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi...

Cần tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại, giúp củng cố vai trò của ASEAN là một trung tâm trong mạng lưới liên kết và hợp tác ở khu vực cũng như toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack tại Malaysia hôm 18/9. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng ngày gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack bên lề AIPA-46. Hai lãnh đạo nhất trí về một số trọng tâm hợp tác thời gian tới, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác trong các vấn đề chiến lược, tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, logistics.

Phạm Giang