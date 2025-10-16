Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về thuế gỗ nhập khẩu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ để giải quyết vướng mắc, trong đó có vấn đề về thuế gỗ nhập khẩu.

"Việt Nam sẵn sàng trao đổi với các cơ quan Mỹ cùng giải quyết các vướng mắc, bảo đảm xem xét các thông tin liên quan một cách khách quan, công bằng, phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói trong họp báo ngày 16/10, sau khi được hỏi về việc Mỹ áp thuế gỗ và đồ gỗ nhập khẩu.

Bà Hằng khẳng định Việt Nam cam kết nỗ lực thúc đẩy các hoạt động thương mại một cách công bằng, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Xe tải chở gỗ tới nhà máy ở Milan, New Hampshire, Mỹ ngày 13/3. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 tuyên bố áp thuế nhập khẩu 10% đối với gỗ xẻ và gỗ tròn, 25% đối với tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ gỗ bọc đệm là 25%. Các mức thuế này có hiệu lực từ ngày 14/10.

Đối với các nước chưa có thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồ gỗ bọc đệm xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 30%, tủ bếp và tủ đồ phòng tắm là 50% từ đầu năm sau.

Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt - Mỹ đạt gần 150 tỷ USD. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, đồng thời đứng thứ 11/142 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.



Ngọc Ánh - Nguyễn Tiến