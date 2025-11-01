Việt Nam ra quân World Cup cờ vua hôm nay

Ấn ĐộLê Quang Liêm vào thẳng vòng hai, còn Bành Gia Huy sẽ đấu ván đầu vòng một gặp Daniel Dardha (Bỉ), lúc 16h30 hôm nay 1/11, giờ Hà Nội.

Gia Huy (Elo 2.440) cầm quân trắng gặp Dardha (2.605), ở trận lượt đi vòng một hôm nay. Hai kỳ thủ này chưa từng gặp nhau, nhưng Đại kiện tướng người Bỉ được đánh giá cao hơn với Elo vượt trội.

Bành Gia Huy (trái) tại Olympiad cờ vua 2024 ở Budapest, Hungary. Ảnh: LĐCVN

Dardha 20 tuổi, 4 lần vô địch Bỉ, có Elo đỉnh cao là 2.665, từng đứng thứ 58 thế giới tháng 3/2025. Vài tháng qua, sa sút phong độ, rơi khỏi Top 100 thế giới, nhưng vẫn đứng số một Bỉ. Tại kỳ World Cup trước, năm 2023, anh thắng Đại kiện tướng Kevin Goh (Singapore) ở vòng một, trước khi thua Vincent Keymer tại vòng hai và bị loại.

Gia Huy vô địch quốc gia năm 2024, khi mới 15 tuổi. Cậu đang là kỳ thủ số năm Việt Nam, sau Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Đầu Khương Duy. Gia Huy là thành viên Việt Nam dự Olympiad cờ vua 2024, và đội có một suất tới World Cup 2025. Nhưng do Trường Sơn và Tuấn Minh từ chối, suất được chuyển cho Gia Huy. Đây là lần đầu kỳ thủ 16 tuổi thi đấu ở giải cá nhân lớn tầm thế giới như vậy.

Nếu thắng vòng một, Gia Huy sẽ gặp Đại kiện tướng người Mỹ gốc Nga, Grigoriy Oparin (2.661) ở vòng hai.

Kỳ thủ số một Việt Nam, Quang Liêm (2.729) được vào thẳng vòng hai, và chờ gặp Jose Gabriel Cardoso (2.518) hoặc Baadur Jobava (2.573).

World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates 2026. Giải năm nay diễn ra từ 1/11 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, quỹ thưởng 2 triệu USD. Nhà vô địch nhận 120.000 USD. Những kỳ thủ bị loại ngay vòng một cũng sẽ được 3.500 USD.

Magnus Carlsen là đương kim vô địch, nhưng không góp mặt tại giải năm nay. Kỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura vắng mặt, vì anh gần như chắc suất dự Candidates theo Elo cao. Còn kỳ thủ số ba thế giới Fabiano Caruana cũng không dự giải, vì đã có suất Candidates.

Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong tối đa ba ngày. Hai ngày đầu diễn ra hai ván cờ tiêu chuẩn, đổi màu quân. Nếu hòa, họ sẽ đấu tie-break cờ nhanh và chớp ở ngày thứ ba. Điều đó có nghĩa Quang Liêm sẽ ra quân ngày 4/11.

Xuân Bình