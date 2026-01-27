Việt Nam ra quân tại giải vô địch futsal châu Á

IndonesiaVới lực lượng trẻ hóa, HLV Diego Giustozzi vẫn đặt quyết tâm thắng Kuwait trong trận ra quân giải vô địch futsal châu Á 2026.

* Việt Nam - Kuwait: 17h ngày 27/1.

Tại giải futsal châu Á 2026, Việt Nam ở bảng B lần lượt gặp Kuwait (27/1), Lebanon (29/1) và Thái Lan (31/1). HLV Giustozzi đặt mục tiêu sẽ lọt qua vòng bảng, nhưng ông nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu đó, đội phải tập trung thắng trận ra quân.

"Futsal Việt Nam đang thử một hướng đi mới, với một đội hình chơi tấn công hơn, trẻ trung hơn và cũng máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng", nhà cầm quân người Argentina nói tại họp báo trước giải. "Có rất nhiều đội tại châu Á đủ sức thắng bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng, nhưng đội cần tập trung tối đa cho trận ra quân".

Cầu thủ Việt Nam tập luyện tại Indonesia để chuẩn bị cho trận ra quân. Ảnh: VFF

Chuẩn bị cho giải đấu, Việt Nam hội quân, tập luyện từ ngày 2/1 tại TP HCM. Đội đá giao hữu với Afghanistan hai trận, lần lượt thua 3-5, 2-5. Tuy nhiên, theo HLV người Argentina, các cầu thủ đã rút ra được nhiều bài học. "Chúng tôi có 7 cầu thủ mới 20-21 tuổi, họ cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm từ những trận đấu như vậy".

Khi các trụ cột như Hồ Văn Ý, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa, Trần Văn Vũ vắng mặt, các nhân tố trẻ như Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Đinh Công Viên... được tin tưởng thay thế. Nhưng đội vẫn còn một số cái tên giàu kinh nghiệm như Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát...

Do giải năm nay không chọn suất World Cup, Việt Nam trẻ hóa lực lượng, xây dựng, hoàn thiện lối chơi cho mục tiêu tranh vé dự World Cup 2028. "Chúng tôi đã trải qua quá trình tập huấn tốt và đá giao hữu để kiểm tra lực lượng và cường độ thi đấu. Các cầu thủ trẻ thể hiện sự tự tin, tinh thần tốt và chuyên môn ngày càng tiến bộ", đội trưởng Mạnh Dũng nói.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại hai sân Indonesia Arena và Istora Gelora Bung Karno tại thủ đô Jakarta, Indonesia. 14 đội tuyển tham dự gồm Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Kuwait, Tajikistan, Lebanon, Malaysia, Indonesia, Australia, Việt Nam và Afghanistan. Các đội chia 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất nhì vào vòng loại trực tiếp.

Iran giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch châu lục. Đại diện Tây Á còn là đội đầu tiên đăng quang ở kỳ giải 1999, và đến Indonesia kỳ này với tư cách ĐKVĐ. Danh hiệu bốn kỳ giải còn lại thuộc về Nhật Bản năm 2006, 2012, 2014 và 2022.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan có thành tích tốt nhất, với vị trí Á quân 2008, 2012, 2024. Việt Nam đứng thứ tư năm 2016. Trong khi đó, thành tích của Indonesia là vào tứ kết 2022, còn Malaysia chưa từng vượt qua vòng bảng.

Đây là lần thứ 8 Việt Nam tham dự giải châu Á. Ngoài ra, futsal nam Việt Nam từng hai lần dự World Cup 2016 và 2021.

Đức Đồng