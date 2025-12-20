Việt Nam ra mắt nền tảng dữ liệu quốc gia đầu tiên cho du lịch

An GiangNền tảng Visit Vietnam tích hợp dữ liệu quản lý điểm đến và cung cấp các công cụ đặt dịch vụ du lịch trực tuyến dựa trên dữ liệu thời gian thực, được ra mắt chiều 20/12.

Hệ thống do Cục Du lịch Quốc gia phối hợp với các đơn vị xây dựng. Visit Vietnam được thiết kế như một hạ tầng số thống nhất nhằm quản lý sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách, sớm nhận diện các rủi ro trong vận hành, cung cấp công cụ quản trị cho doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Nguồn dữ liệu của nền tảng được tổng hợp từ cơ quan quản lý, cộng đồng lữ hành và phản hồi trực tiếp của người dùng.

Ứng dụng Visit Vietnam

Visit Vietnam được phát triển như một trợ lý du lịch ảo. Dựa trên dữ liệu quốc gia và thuật toán gợi ý thông minh, trợ lý AI hỗ trợ du khách xây dựng lịch trình cá nhân hóa theo sở thích, thời gian và ngân sách; đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour, phương tiện di chuyển; quản lý hành trình trên một giao diện thống nhất; tra cứu thông tin theo thời gian thực và nhận cảnh báo về thời tiết, tình trạng đông đúc hoặc thay đổi tại điểm đến.

Nền tảng còn sử dụng dữ liệu hành vi và thanh toán từ các đối tác quốc tế như Visa để đưa ra các gợi ý dịch vụ sát với nhu cầu thực tế của khách hàng. Hệ sinh thái này cũng kết nối dữ liệu từ các tập đoàn du lịch lớn trong nước để tạo lập mô hình dự báo thị trường cho toàn ngành.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phạm Văn Thủy, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, cho biết đây là sự chuyển đổi trong tư duy phát triển, chuẩn bị cho tương lai ngành du lịch dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia chia sẻ về Visit Vietnam ngày 20/12 . Ảnh: Hoàng Hà

Theo đại tá Hà Nam Trung, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Visit Vietnam đặt những "viên gạch đầu tiên" cho hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, nơi các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp cùng tham gia, hưởng lợi.

Nền tảng đặt mục tiêu khẳng định tầm vóc quốc tế vào kỳ APEC 2027 khi Việt Nam đăng cai tổ chức, thông qua việc cung cấp mô hình dữ liệu như một dịch vụ (Data as a Service) cho các đơn vị lữ hành toàn cầu. Điều này giúp hãng lữ hành và đơn vị cung ứng truy cập vào nguồn dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống" để hiểu rõ thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đưa ra các quyết định chính xác hơn thay vì phải tự đi thu thập dữ liệu thô.

Năm 2025, du lịch Việt Nam đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với năm 2024 và vượt mức trước dịch Covid-19. Khách du lịch nội địa ước đạt gần 140 triệu lượt, tổng thu du lịch vượt 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Visit Vietnam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lực đẩy mới của ngành trong giai đoạn tới.

Tuấn Anh