Việt Nam ra khuyến cáo với công dân đi du lịch Hy Lạp

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp khuyến cáo công dân đi du lịch nên cẩn trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc, sau vụ hai người Việt tử vong ở đảo Milos.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp hôm nay lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp không nên đứng sát mép vách núi và mạn thuyền, do thời điểm này đang có gió lớn, cũng như không ra biển khi có giông bão để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, theo Bộ Ngoại giao.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Việt Nam nhận thông tin hai công dân bị ngã xuống biển ở đảo Milos của Hy Lạp ngày 8/8. Dù được lực lượng chức năng sở tại cứu hộ, hai công dân này đã tử vong.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo Milos, Hy Lạp. Ảnh: AFP

Đại sứ quán đã liên hệ, phối hợp với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu sự việc và tiến hành bảo hộ công dân, cũng như liên hệ với gia đình nạn nhân ở Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Cảnh sát biển Hy Lạp trước đó cho biết cả hai nạn nhân là du khách trên một tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống nước và dường như người đàn ông đã cố gắng cứu người phụ nữ. Sự việc xảy ra giữa lúc gió giật mạnh gây cháy rừng và làm gián đoạn dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp, ảnh hưởng hàng nghìn du khách. Cơ quan phòng vệ dân sự Hy Lạp nói rằng gió giật có thể đạt tốc độ tới 88 km/h.

Thùy Lâm