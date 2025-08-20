'Việt Nam phí sức khi cố thắng Thái Lan ở ASEAN Cup nữ 2025'

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc Việt Nam chỉ giành HC đồng giải nữ vô địch Đông Nam Á vừa qua một phần do lực lượng già cỗi và tính toán chưa hợp lý.

Tiền đạo Huỳnh Như, 33 tuổi, tranh bóng với cầu thủ trẻ Thái Lan ở trận tranh HC đồng ASEN Cup nữ 2025 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 19/8. Ảnh: Lê Tân

- ASEAN Cup nữ 2025 kết thúc với chức vô địch thuộc về U23 Australia, á quân là Myanmar, trong khi hai đội tuyển quốc gia hàng đầu Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam phải tranh HC đồng. Những chi tiết này gợi lên cho ông điều gì?

- Chức vô địch thuộc về các cầu thủ trẻ của Australia phản ánh đúng bức tranh bóng đá nữ Đông Nam Á. Dù không mang đội hình mạnh nhất, đội bóng đến từ châu Đại Dương đã vô địch thuyết phục. Xem ra, các đội tuyển trong khu vực không phải đối thủ của họ. Trận đầu thua Myanmar có thể xem là tai nạn với Australia, vì lúc đó họ chưa quen khí hậu, chưa bắt nhịp được lối chơi. Từ sau đó, đội bóng này toàn thắng, tiến một mạch đến ngôi hậu bằng sức mạnh vượt trội.

Việc Myanmar vào chung kết có chút bất ngờ, nhưng xứng đáng. Đội hình của họ có sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ trẻ với các đàn chị kinh nghiệm. Thành tích ở giải đấu vừa qua là sự khích lệ lớn cho bóng đá Myanmar trong nỗ lực chuyển giao lực lượng.

Còn Thái Lan, giải này chỉ mang đội hình dưới 23 tuổi. Họ đang mạnh dạn xóa đi làm lại sau khi đội tuyển quốc gia không lọt vào vòng chung kết châu Á. Với họ, ASEAN Cup có lẽ chỉ là giải đấu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho lứa trẻ. Đến SEA Games trên sân nhà cuối năm nay, Thái Lan chắc chắn sẽ bổ sung thêm các cầu thủ kinh nghiệm. Khi đó, chúng ta có thể thấy một bộ mặt khác của họ.

Việc Philippines bị loại từ vòng bảng là bất ngờ với nhiều người. Nhưng tôi thì không. Giải này họ không tập hợp được các cầu thủ mạnh nhất do không phải FIFA Days. Đa phần các cầu thủ Philippines sinh trưởng và thi đấu ở nước ngoài. Một khi có đủ lực lượng Phi kiều, họ sẽ rất mạnh, là đối trọng lớn với các đội bóng trong khu vực.

- Tại giải này, Việt Nam gây tiếng vang với thành tích hai lần đánh bại Thái Lan. Ông cảm thấy thế nào?

- Dù thế nào, điều đó cũng không thể che giấu được sự thật rằng bóng đá nữ Việt Nam đang ở biểu đồ đi xuống. Chúng ta dự giải đấu với lực lượng có tới 15 cầu thủ trên 30 tuổi. Những gương mặt ấy không khác nhiều so với cách đây 10 năm, trong hành trình bốn lần giành HC vàng SEA Games liên tiếp.

Thật sự, nhân lực của chúng ta quá mỏng. Cả nước chỉ có 5-6 địa phương đào tạo nên không thể có nguồn cung dồi dào cho ĐTQG. Quay đi quẩn lại cũng chừng đó cầu thủ, chinh chiến hết đấu trường này đến giải đấu khác.

Nhưng, nói vậy không có nghĩa là phủ nhận tấm HC đồng lần này. Không thể giải đấu nào cũng bắt các cầu thủ vô địch được. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần tuyên dương và động viên, nhất là những cầu thủ đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp.

- Sau giải, HLV Mai Đức Chung cho rằng trận thua Australia ở bán kết chỉ là tai nạn, chứ không phải yếu tố chiến thuật hay con người. Ông nghĩ sao về quan điểm này?

- Như tôi đã nói, Australia quá mạnh nên thất bại của Việt Nam có thể hiểu được. Nhưng có lẽ, chúng ta đã quá phí sức khi đấu Thái Lan ở vòng bảng. Việt Nam lúc đó không nhất thiết phải lấy ngôi đầu vì chưa biết đối thủ ở bảng B là ai. Thắng Thái Lan chỉ sướng nhất thời chứ mất sức không cần thiết.

Vào bán kết, đội hình đá chính của chúng ta có đến 8 cầu thủ lớn tuổi, đấu làm sao được đối thủ cao lớn, sức mạnh vượt trội? Dù hiệp hai chơi tốt, nhưng lúc đó chúng ta ở vào thế phải dâng cao khi bị dẫn trước 0-2. Ngược lại, Australia đã an toàn nên lùi sâu giữ tỷ số và giữ sức cho chung kết. Vì thế, giải pháp đưa ra là cần có thêm cầu thủ trẻ, nhiều phương án cho các vị trí và cách tính toán phù hợp cho cả giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam nhận HC đồng ASEN Cup nữ 2025 tối 19/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

- Việt Nam cũng đang có lứa cầu thủ U19, U20 chơi nổi bật khi vào chung kết Đông Nam Á và giành vé dự VCK U20 châu Á? Phải chăng HLV Mai Đức Chung cầu toàn khi chưa mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ ở ĐTQG?

- Ông Chung cũng có cái khó là áp lực thành tích. Với một HLV, họ thường phải ưu tiên những cầu thủ quen thuộc, đã đồng hành cùng nhau. Ông ấy cũng đã bổ sung được một số cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Vạn Sư, Trúc Hương, Mỹ Anh, Thu Xuân...

Nhưng bóng đá cần có lực lượng kế thừa và cần mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ. Tôi thấy các nhân tố ở U19 như Hồng Yên, Thùy Linh, Thanh Hiếu, Hoàng Vân, Ngọc Minh Chuyên... cần được thử sức ở đội tuyển, nhất là các giải giao hữu hoặc gặp đối thủ yếu hơn. Trong bóng đá, không gì tốt bằng việc được thi đấu ở cấp độ cao nhất, để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ các nhà quản lý cũng nên động viên các địa phương đào tạo trẻ, làm bóng đá nữ. Họ cần chung tay nâng tầm giải vô địch quốc gia, tạo nhiều sân chơi hơn để phát hiện nhiều nhân tố mới.

- Với tình hình hiện tại, ông nghĩ sao về cơ hội của Việt Nam ở SEA Games diễn ra vào cuối năm 2025?

- Còn tùy bảng đấu và đối thủ mới tính được, nhưng tôi nghĩ vào bán kết là khả thi.

Với lứa cầu thủ này, chúng ta vẫn có thể cầm cự được ở các sân chơi khu vực và châu lục trong vài năm nữa. Đến năm 2027, khi lứa U20 trưởng thành, tăng cường độ dày lực lượng và thêm một HLV ngoại để thay đổi lối chơi, triết lý bóng đá thì có thể vươn xa được.

Còn trước mắt, cứ động viên và khích lệ các cầu thủ để họ phấn đấu cho các mục tiêu ngắn hạn sắp tới.

Đức Đồng