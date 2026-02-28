Việt Nam phát khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước này nâng cao cảnh giác, tuân thủ quy định sở tại khi Mỹ - Israel không kích Iran.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 phát thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước này, sau khi Tel Aviv phóng tên lửa vào Tehran và Iran tuyên bố đáp trả.

"Cộng đồng người Việt cần tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền Israel, thường xuyên cập nhật thông tin qua các hội, nhóm người Việt Nam tại Israel để nắm bắt tình hình và trao đổi khi cần thiết", đại sứ quán cho biết.

Người Việt cần hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố Israel trong giai đoạn nhạy cảm, cố gắng lưu trú gần khu vực có hầm trú ẩn, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, sẵn sàng về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba khi được phép.

Cộng đồng cần duy trì liên hệ thường xuyên với đại sứ quán Việt Nam ở Israel, trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ bảo hộ công dân có thể gọi đường dây nóng +972 555 025 616 và +972 508 783 373.

Cột khói bốc lên ở Tehran, Iran sau đòn không kích của Israel ngày 28/2. Ảnh: AP

Theo thông tin từ đại sứ quán Việt Nam, sau khi không kích Iran, trên cơ sở đánh giá tình hình, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã quyết định chuyển trạng thái hoạt động trên phạm vi toàn quốc từ "hoạt động đầy đủ" sang "chỉ duy trì hoạt động thiết yếu".

Toàn bộ hoạt động giáo dục tại Israel tạm dừng, các hoạt động tụ tập đông người bị cấm, cơ sở và nơi làm việc ngừng hoạt động, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Chính sách này có hiệu lực từ 8h ngày 28/2 đến 20h00 ngày 2/3.

Người dân Israel được yêu cầu ở gần hầm trú ẩn, theo dõi chặt chẽ các cảnh báo tên lửa và sẵn sàng hành động ngay khi có còi báo động. Cùng với đó, Israel đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự cho đến khi có thông báo mới. Tất cả các chuyến bay thương mại đi và đến Israel đều tạm ngừng.

Một số đại sứ quán nước ngoài tại Israel như Mỹ, Anh, Ba Lan cũng đã khuyến cáo công dân tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế di chuyển không cần thiết và chuẩn bị phương án rời khỏi Israel khi điều kiện cho phép.

Sau đòn không kích của Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo bắt đầu "đợt đầu tiên trong chiến dịch tấn công dữ dội bằng tên lửa và UAV" nhằm vào nước này. Hàng loạt tên lửa đã được Iran khai hỏa nhằm vào Israel, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Nguồn tin quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Iran nhằm vào miền trung nước này và không ghi nhận thương vong.

