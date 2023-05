Việt Nam phản đối Trung Quốc lắp phao đèn ở Trường Sa

Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc lắp đặt ba phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là không có giá trị pháp lý.

"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý", Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong thông cáo hôm nay.

Tuyên bố được bà Hằng đưa ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ngày 24/5 thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức về việc lắp đặt ít nhất ba phao đèn báo hiệu mới ở Biển Đông, gần đá Cá Nhám, đá Ba Đầu và đá Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc kết thành hàng dài tại đá Ba Đầu, gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi năm 2021. Ảnh: Maxar

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc viện lý do rằng hành động này "nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải". Hoạt động lắp đặt phao phi pháp do Trung tâm An toàn Hàng hải Biển Đông thực hiện "gần đây", nhưng giới chức Trung Quốc không nêu cụ thể thời điểm triển khai.

Trước đó, trong ngày 10-12/5, cảnh sát biển Philippines cũng đã tiến hành thả 5 phao định vị hàng hải tại 5 khu vực trên Biển Đông, trong đó có bãi Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa.

"Việt Nam yêu cầu các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông", bà Hằng nói thêm.

Đá Ba Đầu là thực thể gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Đá Cá Nhám là ngư trường truyền thống giàu tài nguyên ở Biển Đông, trong khi đá Ga Ven là một trong 7 thực thể ở Trường Sa bị Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo.

Huyền Lê