Việt Nam phá vỡ kỷ lục đón khách quốc tế

Trong 11 tháng, Việt Nam đón gần 19,2 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố sáng nay, trong tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,98 triệu lượt, tăng 14% so với tháng trước và tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 11 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu người, tăng 21% so với cùng kỳ 2024, vượt ngưỡng đón khách 18 triệu lượt kỷ lục của năm 2019.

Theo Cục Thống kê, kết quả này đạt được là nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với tổ chức các sự kiện quy mô lớn ở nhiều địa phương.

Khách quốc tế xem hầu đồng ở Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Trung Quốc vẫn là tệp khách đông nhất đến Việt Nam, với gần 4,8 triệu lượt trong 11 tháng, chiếm gần 40%. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 3,9 triệu lượt. Đông Bắc Á là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, khi 4 thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan chiếm 76% thị trường khách, với tổng gần 10,5 triệu lượt.

Top 10 thị trường gửi khách tiếp theo đến Việt Nam gồm Mỹ, Ấn Độ, Campuchia, Nga, Malaysia, Australia, Philippines.

Xét về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường gửi khách có mức tăng trưởng cao nhất năm 2025, tính đến thời điểm hiện tại. Tổng lượng khách Nga đến Việt Nam hiện ước đạt hơn 592.000 lượt, bằng 290% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường có mức tăng trưởng trong top 10 gồm Trung Quốc, Philippines, Lào, Campuchia, Ấn Độ, với mức tăng 30-40% so với cùng kỳ.

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42% so với 17,6 triệu lượt của năm 2024.

Phương Anh