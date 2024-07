Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ở Khu vực Giữa Biển Đông

Việt Nam nộp hồ sơ Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Liên Hợp Quốc theo quy định của UNCLOS.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao hôm 17/7 nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).

Động thái này nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, được quy định tại Điều 76 của UNCLOS, theo Bộ Ngoại giao.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang (trái) nộp hồ sơ đệ trình lên CLCS hôm 17/7. Ảnh: BNG

Theo đó, khi có thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở, quốc gia ven biển cần nộp đệ trình về các thông tin và dữ liệu liên quan để CLCS xem xét và ra khuyến nghị về ranh giới của thềm lục địa mở rộng.

Bộ Ngoại giao cùng ngày ra tuyên bố về việc nộp đệ trình, trong đó khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, khoa học để khẳng định Việt Nam có quyền có thềm lục địa tự nhiên mở rộng ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Việt Nam cũng tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền đối với những vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông được xác lập phù hợp với UNCLOS.

Việt Nam cam kết sẵn sàng giải quyết và kiểm soát tranh chấp, bất đồng về chủ quyền lãnh thổ liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những tranh chấp về phân định biển giữa Việt Nam và các quốc gia ven biển liên quan ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, đồng thời cùng các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và phát triển bền vững ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở Khu vực Giữa Biển Đông là đệ trình thứ ba của Việt Nam. Hồi tháng 5/2009, Việt Nam đã nộp Đệ trình riêng về Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở Khu vực Bắc Biển Đông và nộp Đệ trình chung với Malaysia về Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý đối với khu vực Nam Biển Đông.

Trong công hàm gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở Khu vực Giữa Biển Đông, Việt Nam một lần nữa khẳng định việc nộp đệ trình này sẽ không ảnh hưởng tới phân định biển giữa Việt Nam và các nước ven biển liên quan trên cơ sở UNCLOS.

Khu vực Biển Đông. Đồ họa: CSIS

Đại sứ Đặng Hoàng Giang và đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong quá trình nộp các đệ trình của Việt Nam theo đúng quy định liên quan của UNCLOS và CLCS.

Cùng ngày, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi công hàm tới Tổng thư ký LHQ để bày tỏ lập trường về việc Philippines nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở Biển Đông ngày 14/6.

Vũ Anh