Việt Nam nghiên cứu làm chủ công nghệ điều trị ung thư mới

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong năm 2026 Việt Nam sẽ tham gia thử nghiệm vaccine mRNA, đồng thời mở rộng nghiên cứu các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến.

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chiều 17/4, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đang đẩy mạnh tiếp cận các công nghệ điều trị hiện đại nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị trong nước.

Một trong những hướng được đề cập là việc tham gia các chương trình thử nghiệm lâm sàng quốc tế đối với vaccine mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới, qua đó từng bước tiếp cận các phương pháp điều trị cá thể hóa đang được nghiên cứu trên thế giới.

Ở mảng điều trị, ngành y tế đã chủ động lựa chọn và triển khai các hướng thử nghiệm lâm sàng đối với các công nghệ mới. Trọng tâm là liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T và liệu pháp tế bào gốc, trong đó có chương trình hợp tác với Nhật Bản, cùng với các công nghệ in 3D và cá thể hóa trong chấn thương chỉnh hình.

Song song, trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong giải trình tự gen thế hệ mới nhằm hỗ trợ điều trị ung thư và tầm soát trước sinh, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Theo Bộ trưởng, các hoạt động trên nằm trong kế hoạch triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sau khi rà soát danh mục công nghệ chiến lược, Bộ Y tế đã lựa chọn các lĩnh vực cần thiết, có khả năng đáp ứng trực tiếp nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trong lộ trình này, việc tham gia các chương trình thử nghiệm lâm sàng quốc tế, trong đó có vaccine mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới, được xem là bước tiếp cận nhằm từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong nước.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, chiều 17/4. Ảnh: Thu Giang

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết hệ thống y tế trong nước đã có bước phát triển, tạo nền tảng tiếp cận công nghệ cao. Năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, số bác sĩ đạt 15 người trên 10.000 dân, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế đang xây dựng lộ trình thực hiện chính sách miễn viện phí và thí điểm để bảo hiểm y tế chi trả các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm. Cùng với đó, ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số khi phần lớn bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hàng chục triệu hồ sơ sức khỏe cá nhân được thiết lập, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Ngành y tế dự kiến đầu tư phát triển 5 đại học trọng điểm lĩnh vực y dược, trình Thủ tướng phê duyệt trong quý 4/2026, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý ngành y tế cần đặc biệt quan tâm chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ y tế, nhất là nhân viên y tế tuyến cơ sở. Bộ Y tế cũng cần rà soát tổng thể nguồn lực để phân định rõ phần tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh và phần ngân sách nhà nước ưu tiên cho phòng chống dịch, y tế dự phòng và tuyến cơ sở.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Bộ Y tế, chiều 17/4. Ảnh: Thu Giang

Phó thủ tướng yêu cầu ngành y tế xây dựng chiến lược dài hạn về phát triển nhân lực, trong đó xem xét hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa cam kết làm việc tại cơ sở y tế. Ngành cũng cần sớm hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ quản lý, theo dõi, đánh giá sức khỏe người dân, nhất là trong triển khai khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh.

"Ngành y tế cần chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, tiến tới mục tiêu khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân", Phó thủ tướng nói và yêu cầu xử lý triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Một nhiệm vụ cấp bách khác là chuẩn bị điều kiện đưa vào vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, trong đó bảo đảm nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài. Phó thủ tướng cũng yêu cầu có cơ chế mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh xã hội hóa y tế để giảm tải cho khu vực công và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế.

Vũ Tuân