Việt Nam - Nga tăng cường hợp tác hải quân

Đại tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Nicolai Patrushev thống nhất thúc đẩy hợp tác hải quân, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học biển.

Chiều 15/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev.

Đại tướng Giang đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Nga với năng lực hải quân mạnh, hệ thống cảng chiến lược rộng khắp, công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình quản lý biển hiện đại. Ông tin tưởng Nga sẽ tiếp tục có đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực cũng như thế giới.

Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga thời gian qua được triển khai hiệu quả, nổi bật trong lĩnh vực hải quân, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển, cũng như trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Bộ trưởng Giang khẳng định Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển kinh tế biển bền vững gắn với quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Patrushev bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Quốc phòng Việt Nam, cho rằng hợp tác về biển góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với định hướng Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông khẳng định hợp tác hải quân, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển còn nhiều tiềm năng cần tiếp tục thúc đẩy.

Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga. Ảnh: Giang Huy

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Nga đã cử đoàn đại biểu cấp cao do Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Vasilyevich Fomin dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành. Ông cũng nhắc đến việc Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành cụm tượng đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự, tri ân các chuyên gia Liên Xô từng giúp Việt Nam trong chiến tranh.

Kết thúc hội đàm, hai bên ký Bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga.

Sơn Hà