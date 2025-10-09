Việt Nam – Nepal: Mũi tên kép của Kim Sang-sik

TP HCMTrước Nepal kém 62 bậc FIFA, HLV Kim Sang-sik vừa hướng đến chiến thắng vừa có cơ hội thử nghiệm đội hình và lối chơi ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Cầu thủ Việt Nam tập luyện trên sân Gò Đậu, TP HCM chiều 8/10. Ảnh: Đức Đồng

*Việt Nam – Nepal: 19h30 thứ Năm 9/10, trên VnExpress.

Theo bảng FIFA mới nhất, Việt Nam đứng thứ 114, còn Nepal là 176. Trong hai cuộc đối đầu hiếm hoi giữa hai đội tuyển, ở vòng loại Asian Cup năm 2004, Việt Nam toàn thắng (5-0 và 2-0). Dịp đọ sức này, đội tuyển còn được thi đấu cả hai trận trên sân nhà. Do tình hình trong nước bất ổn, Nepal đã mượn sân Thống Nhất để đá lượt về ngày 12/10, sau trận lượt đi trên sân Gò Đậu hôm nay 9/10.

Đấy chính là những lý do khiến HLV Kim tự tin đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal. Nhưng, người hâm mộ có lẽ chờ đợi nhiều hơn một chiến thắng. Trước đối thủ thua kém về đẳng cấp, việc đội tuyển thi đấu thế nào, các gương mặt mới thể hiện ra sao hoặc mức độ nhuần nhuyễn trong việc kết hợp giữa các lứa cầu thủ đến đâu... là những câu hỏi đáng chú ý.

Có vẻ, HLV Kim cũng sẵn sàng để giải đáp, khi triệu tập khá nhiều gương mặt trẻ, từng thành công ở giải U23 Đông Nam Á hồi giữa năm. Trong cuộc họp báo hôm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc giữ bí mật về đội hình xuất phát, nhưng cũng úp mở nói rằng ông mong muốn kết hợp được những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ để đặt bệ phóng cho chiến thắng.

Vì thế, những "sao mai" như thủ môn Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn... hứa hẹn được trao cơ hội ra sân. Đó có thể xem là cơ hội quý báu để chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm nay ở Thái Lan.

Cầu thủ Nepal tập luyện trên sân Gò Đậu tối 8/10 chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Nepal mang sang 23 cầu thủ, trong đó có 12 người đang thi đấu ở nước ngoài, phần lớn tại các CLB của Bangladesh và Campuchia. Hai cầu thủ nổi bật nhất là thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong (107 lần khoác áo ĐTQG) và tiền đạo Anjan Bista (ghi 13 bàn sau 60 trận).

Dù quyết tâm, HLV Matthew Ross thừa nhận đội bóng của ông ở chiếu dưới nên sẽ chơi phòng ngự - phản công. "Việt Nam có sức mạnh vượt trội, với các cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ. Chắc chắn, họ sẽ chơi tấn công. Chúng tôi cần cố gắng đứng vững, sau đó mới nghĩ đến khả năng kiếm điểm", ông nói.

Ở bảng F, Việt Nam đang đứng thứ hai với ba điểm, sau khi thua Malaysia 0-4 ở lượt thứ hai hồi tháng 6. Nhưng, gần đây Malaysia bất ngờ bị FIFA phạt vì làm giả giấy tờ để nhập tịch cho 7 cầu thủ có nguồn gốc châu Âu hoặc Nam Mỹ. Nếu thất bại trong cuộc chiến pháp lý, "Hổ Malay" có thể bị xử thua 0-3, hoặc thậm chí bị loại khỏi giải. Khi đó, cơ hội sẽ rộng mở cho Việt Nam. Tại vòng loại này, chỉ đội đứng đầu bảng giành vé đến Arab Saudi đầu năm 2027.

Tuy nhiên, các cuộc chiến pháp lý luôn kéo dài, và vì vậy HLV Kim không bận tâm đến câu chuyện của Malaysia. Ông yêu cầu các học trò tập trung cao nhất vào việc thể hiện trên sân. Điều này cũng được Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhắc nhở khi đến thăm đội tuyển. "Các bạn không nên quan tâm đến án phạt của Malaysia mà hãy tập trung giành chiến thắng các trận còn lại. Trước mắt là Nepal, sau đó tới Lào rồi Malaysia. Chúng ta quyết không lùi bước", ông nhấn mạnh.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Trung Kiên, Duy Mạnh, Hiểu Minh, Quang Vinh, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Hai Long, Văn Khang, Tuấn Hải, Tiến Linh, Đình Bắc.

Nepal: Kiran Kumar Limbu, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bista, Mani Kumar Lama, Ayush Ghalan, Anjan Bista, Laken Limbu, Suman Shrestha, Manish Dangi, Sumit Shrestha.

Đức Đồng