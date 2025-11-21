Việt Nam - Nam Phi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Ramaphosa tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, nhất trí các định hướng phát triển quan hệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 21/11 hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi. Hai lãnh đạo tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng và Tổng thống Ramaphosa nhất trí giao cơ quan chức năng hai nước xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới thiết lập, cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, nhằm tạo đột phá và đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ Hợp tác về Nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Nông nghiệp Nam Phi. Ảnh: TTXVN

Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là trọng tâm trong hợp tác, sớm đàm phán một thỏa thuận và thành lập nhóm công tác về thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4-5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Thủ tướng đề nghị Nam Phi thúc đẩy sớm chính thức khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi (SACU), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực.

Hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án 5G, chuyển đổi số tại Nam Phi, đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, lao động, thể thao, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục đàm phán, ký thêm các văn kiện hợp tác quan trọng tạo khung khổ pháp lý, thể chế cho quan hệ hai nước, như hiệp định tránh đánh thuế hai lần, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hợp tác phòng chống tội phạm.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng và Tổng thống Ramaphosa nhất trí hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Nhóm các nước đang phát triển (G77) và tham gia đóng góp thành công của G20.

Tổng thống Ramaphosa đánh giá cao và ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng, cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng Nam Phi phối hợp chặt chẽ với đối tác Việt Nam để sớm hiện thực hóa những nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất.

Kết thúc hội kiến, hai lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nam Phi.

Như Tâm