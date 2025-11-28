Việt Nam nắm lợi thế trước Malaysia ở vòng loại U17 châu Á 2026

Hưng YênViệt Nam hạ Macau 4-0 ở lượt bốn, trước khi quyết đấu Malaysia ở lượt cuối bảng C để tranh vé duy nhất dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

* Ghi bàn: Đình Vỹ 9’, Mạnh Quân 21’, Ngọc Sơn 33’, Duy Khang 37’

Trong chiều 28/11, Malaysia đánh bại Singapore 2-1, còn Việt Nam thắng dễ Macau 4-0. Điều này dẫn đến việc hai đội có cùng 12 điểm, nhưng Việt Nam dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+26 so với +20).

Việt Nam sẽ quyết đấu với Malaysia ở lượt cuối vào ngày 30/11 trên sân PVF ở Hưng Yên. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần không thua là chắc chắn nhất bảng, và giành vé đi tiếp.

Tiền đạo Việt Nam Trần Mạnh Quân (số 19) góp một bàn trong trận thắng Macau 4-0 trên sân PVF ở Hưng Yên, ngày 28/11/2025. Ảnh: Như Huynh.

Cuộc đấu này tiếp tục nối dài duyên nợ giữa bóng đá hai nước. Trong năm 2025, Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Trận đấu tốn nhiều giấy mực của truyền thông và dư luận do Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ. Đến tháng 12, Việt Nam tiếp tục chạm trán Malaysia ở bảng B môn bóng đá SEA Games 33 ở Thái Lan.

Không chỉ nắm quyền tự quyết, Việt Nam được cho có lợi thế thể lực so với đối thủ. Trước Singapore, Malaysia phải vất vả mới bảo toàn được chiến thắng. Trong khi đó, Việt Nam xoay tua đội hình nhưng vẫn định đoạt trận đấu với Macau ngay trong hiệp một, nhờ các bàn của Triệu Đình Vỹ, Trần Ngọc Sơn, Trần Mạnh Quân rồi Trương Nguyễn Duy Khang.

Sau bốn lượt trận, Việt Nam đã ghi 26 bàn và chưa thủng lưới. Malaysia ghi 21 và thủng lưới một bàn.

Vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 22/11 đến 30/11. 38 đội chia làm 7 bảng đấu ở Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 7 đội đứng đầu đi tiếp.

Vòng chung kết diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 7/5 đến 24/5/2026. Chín đội tuyển đã có vé trực tiếp là chủ nhà Arab Saudi, cùng tám đội vào tứ kết kỳ giải 2025, là Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.

Vòng chung kết U17 châu Á và U17 World Cup được tổ chức đều đặn hàng năm, trong giai đoạn 2025-2029. Qatar đứng ra đăng cai cả năm kỳ World Cup.

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn, Trần Xuân Toàn, Nguyễn Mạnh Cường, Đào Quý Vương, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Phạm Minh Cương, Trần Ngọc Sơn, Trương Nguyễn Duy Khang, Triệu Đình Vỹ, Trần Mạnh Quân

U17 Macau: Travis Cheong, Harrison Tang, Tang Tin, Au Kok Man, Sin Chon Hei Nuno, Ng Khuan Hou, Matias Chow, Kuong Chi Hin, Tugla Batu, Si Tou Chi Fung, Chan U Chit.

Hiếu Lương