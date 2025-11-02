Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thống nhất mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ngày 2/11, ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng, hai bên hội đàm, thống nhất tăng cường hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng).

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth duyệt đội danh dự. Ảnh: Hoàng An

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Ông mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm về an ninh mạng; đồng thời mời sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt và dự khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, góp phần tăng cường lòng tin và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Ông cho biết Mỹ ủng hộ một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, tại hội đàm. Ảnh: Hoàng An

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng được triển khai phù hợp chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Mỹ công bố khoản hỗ trợ mới 130 triệu USD cho dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng viện trợ không hoàn lại lên 430 triệu USD. Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (MIA) được triển khai hiệu quả, Việt Nam đã trao trả 994 hòm hài cốt, trong đó Mỹ xác định được 740 trường hợp. Việt Nam cũng đang phối hợp xác minh thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích từ 45 hồ sơ do phía Mỹ cung cấp.

Bộ Quốc phòng đề nghị Mỹ hỗ trợ nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, hoàn tất các thủ tục nội bộ để thực hiện viện trợ đã thống nhất, đồng thời tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam. Hai bên trao đổi kỷ vật chiến tranh, khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác thực chất.

Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Ảnh: Hoàng An

Bộ trưởng Phan Văn Giang thông tin Việt Nam dự kiến tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba vào cuối năm 2026 và mời Bộ Chiến tranh, các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tiếp tục tham dự.

Sơn Hà